Alerta Condusef por intento de estafa con falsa rifa

Ciudad de México. Mario Di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), dio a conocer un audio de una llamada telefónica con la que pretendían engañarlo bajo el supuesto de que había ganado una rifa.

En la llamada, emitida desde el número telefónico 5522853999, el operador informó al funcionario que había sido ganador por ser tarjetahabiente vigente y para reclamar el premio debía acudir a un edifico ubicado en la Colonia Nápoles con una credencial vigente y su tarjeta de crédito.

Se busca obtener datos de las personas con la promesa de un falso premio. (Foto: El Debate)

"El gancho es que te sacaste un premio por tus consumos en tarjeta de crédito. Te hacen ir y ahí te clonan la tarjeta o te venden lo que quieren, desde tiempos compartidos; hasta créditos 'milagro'", explicó el funcionario.

El operador, identificado como Alberto Reyes da un folio al supuesto ganador y proporciona el teléfono 59937498 en caso de que se tenga una duda sobre el falso premio.

Luego, el hombre le pidió que se presentara en las oficinas ubicadas en Insurgentes Sur 619 quinto piso despacho 502 en la colonia Nápoles, frente a la estación de metrobus La Piedad.

¡AGUAS! Si te llaman de este número, dicen que GANASTE un premio, pero en realidad quieren ROBARTE los datos de tu tarjeta de crédito. ¡Comparte! pic.twitter.com/ElNrHsgfHG — CONDUSEF (@CondusefMX) January 4, 2018

--Advierten ante "créditos milagro"

La Condusef también alertó sobre la oferta de créditos milagros y supuestas rifas que pretenden engañar a la población con dinero fácil para sortear la llamada "cuesta de enero".

El organismo recordó que en caso de necesitar liquidez para arrancar el año, se debe ser precavido con los préstamos exprés, que se ofrecen de forma inmediata y sin requisitos como consultar el Buró de Crédito.

"Generalmente, estas empresas ofrecen créditos de hasta cinco millones de pesos, sin aval ni requisitos", advirtió Condusef.

Delincuentes aprovechan la tecnología para engañar a las personas. (Foto: El Debate)

"Sin embargo, en su mayoría, solicitan al usuario que deposite algún porcentaje del monto solicitado para que el préstamo sea autorizado o bien, para sufragar gastos como administración y gestoría, sin llegar a su entrega final", destacó la Condusef.

Ante esto, el organismo recordó que este tipo de empresas que ofrecen dinero de manera inmediata y prácticamente sin requisitos, no están debidamente registradas ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), por lo que no están constituidas como instituciones financieras y por ende, la Condusef no tiene facultades para atender reclamaciones en caso de algún incumplimiento.