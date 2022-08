Alertan de recesión a las pymes de NL

MONTERREY, NL .-Dos ex Subgobernadores del Banco de México (Banxico) lanzaron ayer alertas preventivas a las pequeñas y medianas empresas (pymes) de Nuevo León para actuar con cautela ante el inminente impacto de una ola recesiva que se anticipa para la economía mundial, con persistente inflación y una mayor astringencia y encarecimiento del crédito.

Anticiparon que la contracción económica, por el freno en la inversión al subir la tasa de interés para frenar la inflación que aplica la Reserva Federal estadounidense (Fed) y Banxico en México impactará más fuerte a las pymes y en particular a las de Nuevo León, cuya industria depende de las exportaciones al vecino país.

"Siempre que he sido optimista, me he equivocado", advirtió ante ese escenario Everardo Elizondo Almaguer, ex Subgobernador del Banxico, al participar en un panel sobre perspectivas económicas de México en la última jornada de la Expo Pyme 2022 que por tres días organizó en Cintermex la Caintra de Nuevo León.

En esa mesa de análisis, Manuel Sánchez, también ex Subgobernador del Banxico, coincidió en que la Fed mantendrá su política monetaria de alzas en su tasa de interés. "De no actuar la Fed en consecuencia, habría el riesgo de entrar en una estanflación, que es un estancamiento económico, pero con alza en precios".

Ambos especialistas fueron reacios a pronosticar el crecimiento económico en una escenario de incertidumbre inflacionaria, pero recomendaron cautela, como muy seguramente la tendrá el sector financiero al canalizar créditos a las pymes, que por lo general tienen mayor morosidad.

Pero Elizondo advirtió México crecerá por abajo de la estimación de 2.4 por ciento del Fondo Monetario Internacional para el 2022 y caerá aun más en el 2023, dependiendo de lo que haga la Fed, que ha apostado por un "aterrizaje suave".

"Va a haber una desaceleración importante que se va a reflejar en México y en particular en Nuevo León", expuso Elizondo. Señaló que aun y cuando la Entidad es un "punto brillante" en la economía nacional, la industria sería de las más afectadas.

Coincidieron en que a diferencia de lo que se difunde, la moneda mexicana no es fuerte, pues al observarla en términos reales, descontando la inflación, y en un periodo de largo plazo, como pudiera ser desde el 2013, refleja una a depreciación y es incluso más débil que monedas como la de Brasil.

Más tarde en el mismo foro, Iván Rivas, Secretario de Economía de Nuevo León, destacó el liderazgo del Estado en creación de empleo, crecimiento económico al doble del nacional y atracción de inversiones, con 85 proyectos en cartera.

Pero reconoció riesgos para las pymes, pues incluso el programa Impulso Nuevo León ya agotó los recursos crediticios que tenía, de 2 mil 800 millones de pesos para el 2022, y ahora viene un escenario de menor demanda y mayores tasas de interés.