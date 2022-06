Alza a tasa de interés de Banxico, certeza de que la inflación mejorará: economistas

México.- El aumento anunciado por el Banco de México (Banxico) a la tasa de interés de referencia dota de certeza a los agentes económicos de que la inflación nacional mejorará en los meses siguientes, señaló Finamex Casa de Bolsa.

Este jueves, la Junta de Gobierno del Banco de México dio a conocer que había tomado la decisión de subir 75 puntos base a la tasa de interés de referencia, al pasarla de 7% a 7.75%. El anuncio se da una semana después de que el Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos (FED) aumentara esa misma cantidad su tasa de interés de referencia.

En entrevista con Milenio, la economista en jefe de Finamex Casa de Bolsa, Jessica Roldán, sostuvo que el factor principal con el que el Banco Central mexicano ayuda a la economía nacional es mediante la dotación de certeza y de confianza en los mercados.

“El principal canal por el que Banxico ayuda a la economía a dar certidumbre y un poco de más confianza de que si las cosas están mal ahorita, no necesariamente significa que las cosas vayan a estar mal en un año o año y medio”, apuntó.

En este marco, Roldán hizo hincapié en que la Junta de Gobierno refrendó su compromiso de que la inflación nacional retorne a su meta de 3% en 2024, lo que resulta relevante para dar certidumbre.

No obstante, la economista reconoció que el aumento a la tasa de interés de referencia del Banxico también complica la situación económica de la república mexicana, al tiempo que puede provocar que algunos sectores registren desaceleración en sus actividades.

“Sí trae estos efectos negativos, puede llevar a que se pare la actividad económica, pero también, por otro lado, hay que ver estos efectos positivos de dar certidumbre y que, probablemente, si las tasas de interés no subieran tanto o no subieran como están subiendo, estaríamos viviendo en un mundo de mucha más incertidumbre en donde no podríamos planear qué hacer”, sentenció.

Finamex prevé que al terminar este 2022 la tasa de interés de referencia del Banco de México llegue a colocarse en 9.5%, con aumento en lo que resta del año de entre 50 y 75 puntos base, los cuales dependerán de las decisiones de la FED, el comportamiento de la inflación en México y las lecturas que se hagan de los precios en el territorio nacional.