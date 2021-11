Ante reforma eléctrica de México, constructores electromecánicos buscan conformarse como cámara 

"Si en estos momentos la reforma eléctrica continúa sin cambios para nosotros va detonar definitivamente trabajo, por que vamos a tener que ponerle orden al desorden que se va crear y nosotros somos los que adecuamos las instalaciones y si no procede tendremos que continuar con la labor de hacer las cosas correctamente y conforme a la ley", aseguró el presidente de la Unce.

"Desafortunadamente de los tres intentos que se han hecho de aprobación de la reforma eléctrica no hemos sido consultados los especialistas de esta rama, cuando somos los que construimos las centrales y les damos uso a la energía, y a pesar de los acercamientos no se toma en cuenta nuestra voz", reclamó.

Figueroa Cerritos explicó, que el problema recae, en que al ser actualmente solamente uniones y asociaciones las que se tienen en representación del sector, el gobierno no cuenta con la obligación por ley, de tomar en cuenta la opinión de los expertos, situación que sería contraría al concretarse como cámara porque estarán obligados a tomar en cuenta las sugerencias y peticiones.

