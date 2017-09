Apicultura en problemas

“Por ser un estado más agrícola, Sinaloa ocupa el primer lugar en polinización”, manifiesta Javier Pompa Fernández, presidente de los Apicultores Polinizadores del Estado, expresidente nacional de los apicutores y director de Apicultores Pompa. Los agricultores necesitan abejas para la horticultura, sobre todo en cultivos como pepino, berenjena, calabaza, chile, que requieren polinización. La polinización es el transporte de polen de una flor macho a una flor hembra. Y al hacer eso la abeja, fecunda la flor, eso hace que aumente la producción. Además por el tipo de trabajo de la abeja de polinización cruzada, no permite que las flores se crucen entre “hermanas”, flores de la misma planta, lo cual previene problemas en el fruto, nace de mejor calidad.

El periodo de vida de las abejas obreras es de 45 a 65 días. Una abeja reina puede durar hasta 5 años. Tienen un rango de acción, de trabajar, hasta de un kilómetro y medio.

“Siempre se había trabajado con la abeja Italiana, una raza de estos animalitos. Pero de 1990 para acá se cruzaron estas abejas italianas con abejas africanas que venían desde Brasil. Entonces hemos tenido problemas, ocasionó un caos, La abeja africana el problema que traía es que es muy agresiva.

Entonces todos los apicultores tuvimos que cambiar el sistema de trabajo para seguir trabajando con esto. Traíamos abejas reina de otros países donde no estaba cruzadas con abeja africana, eso para bajar la agresividad de estas abejas. Ahorita todo el país está lo que nosotros llamamos africanizado, está cruzada la abeja italiana con la abeja africana y es la que estamos manejando todos”, señala el apicultor.

Amenazas

Uno de los principales problemas que presentan las abejas es la enfermedad de la Varroa, que es un piojo de estos animalitos que bajan la producción que las daña, no pueden volar. Están el loque europeo y el loque americano, que son enfermedades de las crías ocasionadas por una bacteria que hace que se pudran.

“También tenemos la situación, a nivel mundial, de que han estado desapareciendo las abejas. Necesitamos cuidarlas. Lo que está pasando es que están fumigando mucho y están matando a estos animalitos. La abeja no tolera ningún insecticida. Tenemos las cajas para ellas vacías cuando deberían estar en el campo trabajando. Y el gobierno no se interesa. Ya desaparecieron el programa que existía de apicultura a nivel nacional, que nos estuvo apoyando anteriormente con lo de la abeja africana y en lo de las enfermedades. El gobierno lo que debería de hacer es un programa de repoblación de colmenas muertas. Hay una crisis en la apicultura”, enfatiza Javier Pompa Fernández. “Tiene uno por ejemplo 100 cajas, y va uno a los 15 días a revisarlas y hay 80 cajas vivas y 20 muertas. Eso no pasaba antes. También ha habido mucho problema de deforestación. Luego el clima, los ciclones, las heladas, las sequías, todo eso les afecta. Ellas tienen que estar entre los 20 y 30 grados”.

Al rentarlas, lo principal es ponerlas donde no les caiga el fumigante. También hay que ponerlas siempre con la vista hacia el Sol para que madruguen a trabajar.

Pensamiento

Sergio Esquer Peiro, presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (Aarc), señala que ya cada vez se escucha más este problema de la desaparición de abejas. “Creo que este problema proviene principalmente de productos que contienen sustancias llamadas neonicotinoides (insecticidas que actúan en el sistema nervioso central de los insectos). Un grupo que tiene entre otros ingredientes activos el imidacloprid y el acetamiprid. Efectivamente hay estudios donde se están probando los daños que estos van ocasionando a las abejas y a los abejorros”.

Las abejas y los abejorros tienen que ver absolutamente con la polinización de las plantas, “y no pueden desaparecer, no deben desaparecer”, enfatiza el presidente de la Aarc. Potencialmente es un peligro, una amenaza, y hay que ser mucho más cuidadosos en encontrar productos alternativos que paren con esto.

Para Esquer Peiro, en el estado se tiene que estar consciente, alerta. Y como asociación, se tiene que llevar este problema a un tema que requiere de atención y de prevención, esa es la responsabilidad. “Primero haciendo conciencia de que existe el problema, esto es una realidad”.

Labor

José Alfredo Gerardo Zazueta, jefe del departamento de Tecnología Productiva de la Secretaría de Agricultura y Ganadería de Sinaloa indica que la apicultura es un factor que puede hacer la diferencia en que sea éxito o no el cultivo, hablando de productividad.

La tarea de las abejas y los abejorros es polinizar, transmitir el polen de una flor macho a una flor hembra y así es como se generan los frutos. “En la agricultura protegida es donde más necesitan, porque ahí es obligatorio que tengas un animalito polinizador adentro”, explica José Alfredo. Y añade que un abejorro es mucho más especializado y productivo en su actividad de fecundar que las abejas.

“En la secretaría trabajamos algo muy importante que es la rentabilidad pero aunada a la sustentabilidad. Tenemos que encontrar el equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y lo económico. Las poblaciones de abejas si se han reducido, sobre todo porque hay partes donde el productor hace un uso excesivo de agroquímicos”, afirma el jefe de departamento.

En un modelo de agricultura donde se sobreexplota, se ven muy afectadas. Al momento de aplicar algún agroquímico, hay que hacer un manejo para recuperar las abejas que anden y guardarlas en sus cajas. Así como buscar aplicar productos que no generen residualidad después de aplicarlos.