App y cajeros de BBVA siguen fallando, reportan usuarios en redes sociales

México.- Los servicios electrónicos de la institución bancaria BBVA antes Bancomer provocaron un caos luego de que su aplicación móvil y cajeros impidieron que los usuarios realizaran diversas operaciones, como pagos, retiros y transferencias.

De acuerdo con los reportes en redes sociales la falla en los servicios se registró en las primeras horas de la madrugada y a pocos minutos de terminar el día la falla aún persiste.

De manera oficial el BBVA México reportó a las 11:00 horas a través de un comunicado reconoció tener fallas en sus sistemas y aseguró que se estaba trabajando para solucionarlo cuanto antes y dar curso a las operaciones.

Sin embargo, a casi 12 horas de que el banco emitiera dicho comunicado, a través de redes sociales como Twitter, usuarios siguen reportando fallas en la aplicación móvil que impide acceder a la plataforma.

Dicha situación ha causado la molestia de miles de usuarios que tiene sus cuentas en BBVA al no poder acceder de manera libre a sus recursos.

Del mismo modo, el presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), Jenaro Villamino denunció que en su localidad ningún cajero tiene servicio.

"Ningún cajero de la Colonia Cuauhtémoc de @bbva tiene servicio en efectivo. Que revise el banco su sistema. Bastante ganan con administrar el dinero de millones de ciudadanos para que no tengan buen servicio", escribió el funcionario en redes sociales.

Por otra parte, usuarios temen que las transacciones realizadas durante este día a través de otros medios los lleven a perder su dinero.

"Hice un depósito hoy, es la única vez que no le tome foto al comprobante y me entero que se cayó Bancomer. Me preocupa que vuelva el sistema y mi dinero no esté ahí" escribió una usuaria en redes sociales.