Apple: Por qué el logotipo de Apple es una manzana mordida

¿Alguna vez te has preguntado cuál es el motivo por el que Apple tiene una manzana mordida en su logo? La verdad es que a muchas personas ha intrigado a lo largo del tiempo el pensar porque la empresa de tecnología ha elegido este diseño para ser su imagen, el día de hoy te compartiremos un poco de información.

La firma de Cupertino, que desde sus inicios siempre ha apostado con fuerza por el diseño, la imagen y la mercadotecnia, cuenta actualmente con nuevos servicios como: Apple TV+, Apple Card, News+, Apple Arcade, entre otros.

Fue en 2009 cuando Rob Janoff, diseñador del logotipo de Apple aportó información sobre el origen del logotipo de la manzana mordida, en donde resaltó ‘Es una maravillosa leyenda urbana’, agregó el creador del diseño.

Janoff aclaró que el mordisco en el logotipo de manzana de Apple originalmente sirvió para un propósito muy práctico: aportar una visión clara de que es una manzana. El tamaño del mordisco deja claro que la forma es la de una manzana, no una cereza o cualquier otra fruta vagamente redonda.

Asimismo, el logo de la marca de tecnología está presente en un gran número de dispositivo de diversos tamaños, señalan que en caso de que la manzana no tuviera un mordisco se correría el riesgo de que pudiera parecer otra fruta al momento de modificar su tamaño, y al tener el mordisco ayuda a definirla mejor ante cualquier tamaño.

Algunas otras leyendas urbanas, señalan que el logo hace referencia a Eva mordiendo la fruta prohibida, así como el descubrimiento de la gravedad por el físico Newton, aunque estos han sido señalados como orígenes equivocados.

La leyenda más extendida y popular es que la manzana mordida de Apple es un homenaje a Alan Turing, el matemático británico que logró descifrar el código secreto de los nazis y que tuvo un papel clave en la Segunda Guerra Mundial. Es considerado uno de los pioneros de la computación moderna y se sabe que Steve Jobs le tenía un especial afecto.

Se resalta que esta historia se vincula debido a que Turing fue condenado en 1952 por homosexualidad y fue encontrado días más tarde al lado de una manzana mordida envenenada con cianuro, sin embargo, esta historia nunca ha sido confirmada.