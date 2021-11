Argumentos de Volaris y Viva Aerobus sobre equipaje de mano son “falsos”: Profeco

México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aseguró que los argumentos que han dado las aerolíneas Viva Aerobus y Volaris en los que aseguran que no cobran el equipaje de mano, son falsos.

El jueves 11 de noviembre, la dependencia a cargo de Ricardo Sheffield Padilla procedió a colocar sellos de suspensión en los mostradores de Volaris y Viva Aerobus en los aeropuertos de San Luis Potosí y Puerto Vallarta, Jalisco, como parte del proceso contra las dos empresas por no incluir en la tarifa económica el equipaje de mano.

Mediante un comunicado difundido en sus redes sociales, la Profeco, en replica a las respuestas de las dos aerolíneas mexicanas, sostuvo que dichas compañías no respetan el derecho que tienen los usuarios de llevar equipaje de mano sin que se le cobre un monto extra.

Leer más: Aeroméxico no cobrará equipaje de mano en tarifa básica; llega a pacto con Profeco

“La aerolíneas VivaAerobus y Volaris, no cumplen con las disposiciones antes señaladas, porque no respetan el derecho a transportar el equipaje de mano en todas sus tarifas”, menciona el texto.

El organismo recordó que en el párrafo tercero de la fracción IX del artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil, se establece que el concesionario está obligado a cumplir y respetar el derecho mínimo del pasajero de llevar en cabina hasta dos piezas de equipaje de mano, cuyas dimensiones sean de hasta 55 centímetros de largo por 40 centímetros de ancho y 25 centímetros de alto, cuyo peso no deberá exceder los 10 kilogramos.

Asimismo, recordó que además del equipaje de mano, el usuario de la aerolínea goza del derecho constitucional de trasportar consigo una bolsa o una pequeña mochila en el avión durante su viaje.

"La aerolíneas “VivaAerobus” y “Volaris”, no cumplen con las disposiciones antes señaladas, porque no respetan el derecho a transportar el equipaje de mano en todas sus tarifas", señala el comunicado.

La Profeco expone que, en el caso de Viva Aerobus, esta reconoce que no cobra el equipaje de mano a partir del servicio "Viva Smart", pero oferta al mercado las tarifas "Zero, Light y Plus". Por su parte, en cuanto a Volaris, está cuenta con las tarifas “Básica, Clásica y Plus” , y solo a partir de la última se ajusta a lo indicando en la Ley.

La dependencia acusó a ambas empresas aéreas de justificar el cobro del equipaje de mano interpretando erróneamente el cuarto párrafo de la fracción X del artículo 47 Bis de la Ley de Aviación Civil.

Por lo anterior, calificó las prácticas de Volaris y Viva Aerobus como abusivas, denunciando que las mismas hacen uso de publicidad engañosa, ya que ofertan supuestas tarifas de bajo costo, lo cual, señaló, "sirve como anzuelo para que los consumidores consideren como un precio económico la tarifa básica ofrecida, y paguen adicionalmente por un derecho que ya tienen por ley y el cual es irrenunciable".

Por último, la Profeco dejó en claro que, todavía, no ha aplicado ninguna multa ni a Viva Aerobus ni a Volaris, sino que lo único que ha hecho es colocar los sellos de suspensión en sus mostradores en San Luis Potosí y Puerto Vallarta, Jalisco, ello como medida para evitar que sigan cobrando el equipaje de mano, aun y con la tarifa más económica.

Leer más: Viva Aerobus afirma que no cobra equipaje de mano en tarifa básica

Precisó que la medida no implica que las aerolíneas dejan de ofrecer sus servicios o que dejen de comercializar sus vuelos.