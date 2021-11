Así fue como Chedraui intentó vender croquetas para perros a sobreprecio y Profeco lo sancionó

México.- La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) catalogó a Chedraui como el "rey de las ofertas falsas" durante el Buen Fin 2021, debido a una promoción engañosa con la venta de croquetas para perros a sobreprecio.

La falsa promoción de Chedraui fue exhibida por el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, en la Mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) del lunes, donde destacó que la cadena de tiendas de autoservicio se consolidó como "el rey de las ofertas falsas".

Sheffield expuso que la "oferta" de Chedraui a las croquetas de perro parecía una burla o "cotorreo" para el consumidor, además de que trató de una promoción a nivel nacional que estaba disponible tanto en tiendas físicas como en línea.

Chedraui promocionó las croquetas para perro con un 25% de descuento, sin embargo, en la semana anterior al inicio del Buen Fin 2021 infló sus precios 27%, por lo que al aplicarle la "oferta" en realidad el alimento de mascotas terminó costando 2% más caro.

El titular de la Profeco anunció que por ofrecer esa falsa promoción Chedraui recibió una sanción, a lo que aseveró que la tienda no estaba obligada a poner promociones, por lo que es mejor no ofrecerlas a mentir de esa forma.

"¿Qué son esos cotorreos? Le suspendimos su promoción. No es a fuerza. Si no quieren una oferta, no la pongan, pero no digan mentiras", dijo Ricardo Sheffield.

Pero esta no fue la única promoción engañosa de la empresa. Algo similar ocurrió con charolas que se ofertaban a 33 pesos en una sucursal de Querétaro, donde a la hora de pagar se alegó al consumidor que la oferta estaba en dólares.

Sin embargo, el funcionario aclaró que está prohibido promocionar ofertas en otras monedas que no sean pesos mexicanos, por lo que obligaron a Chedraui a vender la charola en 33 pesos y además se le impuso una multa.

"No se puede vender en ninguna (oferta) que no sean pesos mexicanos, entonces tuvieron que vender su charolita a 33 pesos como lo anunciaron", dijo el titular de la Profeco.