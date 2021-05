Así fue cómo Infonavit cambió el sistema de puntaje para obtener crédito

México.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), presentó una serie de modificaciones en el sistema que rige el puntaje necesario para hacerse de un crédito hipotecario con la institución.

El cambio en el sistema de puntaje se rige bajo las nuevas normas que el Infonavit debe implementar ante la reforma de la vivienda, la cual establece que se necesita un mínimo de mil 80 puntos para ser beneficiario de un crédito comparado con los 116 del antiguo régimen.

El aumento en los puntos para obtención de un crédito no es sinónimo de más requisitos dentro del sistema, sin embargo el Infonavit si considerará más aspecto para que un trabajador pueda verse beneficiado.

Uno de los aspectos que destaca las nuevas modificaciones es que el beneficiario ya no deberá tener un obligatoria mente un año continuo trabajando para poder solicitar un crédito en infonavit, sin embargo sí se evaluará la estabilidad laboral del emplead.

Además se revisarán otros créditos del beneficiario para comprobar con cumplimiento puntual en pagos otras instituciones.

“Tener un empleo formal al momento de iniciar tus trámites seguirá siendo el factor más importante, pero ahora, si pierdes tu empleo, en cuanto retomes tu vida laboral Infonavit ya no te pedirá un año de antigüedad para sacar un crédito”, destacó la institución.

Las nuevas modificaciones del Infonavit buscan que los empleados no paguen más del 30% de su salario en un crédito, con la premisa de no hacerse de una deuda que no se pueda pagar en el futuro.