Así fue como pequeños inversionistas de Reddit pusieron a temblar a Wall Street

¿Cuáles son las redes sociales que se te vienen a la mente cuando alguien dice "redes sociales"? Si naciste de mediados de la última década en adelante, lo más seguro es que no tengas ni idea de qué es Reddit, pero algo que muy probablemente también desconozcas es la enorme capacidad de comunicación que tiene este plataforma, ya que las noticias de las que todo el mundo se está enterando en estos momentos, ya fueron vista por los ojos de los internautas de esta red que tiene poco más de 320 millones de usuarios registrados.

Aunque no es tan popular en el resto del mundo, lo cierto es que Reddit es altamente socorrido por países anglosajones, por lo que la mayoría de la información que por ahí circula es en inglés. Una de las particularidades de Reddit es que tiene secciones llamadas "subreddits" en las cuales los usuarios pueden armar foros con preguntas y conversaciones referentes a un tema en especifico.

En este momento Reddit está en el ojo y los bolsillos del mundo, ¿por qué? La razón por la que los medios de comunicación han comenzado a hablar sobre esta plataforma se debe a uno de sus subreddit denominado "r/WallStreetBets", el cual, como ya su nombre lo dice, es un grupo que se enfoca en apostarle al mercado financiero, en especifico, a aquellas empresas que el mercado de valores quiere hundir.

r/WallStreetBets el grupo de Reddit que desafió a Wall Street

Ahora bien, seguro te estarás preguntando ¿Quiénes están detrás de este grupo? Realmente no lo sabemos, ya que los que participan en este son usuarios anónimos, aspecto de gran relevancia en Reddit, ya que en esta, hacer uso del anonimato es en extremo valioso.

En la actualidad, r/WallstreetBets cuenta con poco más de 2 millones de suscriptores y tal parece, por el comportamiento de las últimas semanas, que el subgrupo está en aumento, ya que sis números han incrementando exponencialmente. La ampliación obedece a los propósitos detrás de este, pues, como mencionamos en dos párrafos más arriba, sus objetivos se enfocan en darle batalla a los grandes fondos de inversión de los Estados Unidos.

El último "rescate" liderado por los redditors y que ha estado circulando por todos los medios y las redes sociales, es el resguardo de la minorista estadounidense de venta de videojuegos "GameStop" anteriormente bautizada como Babbage. GameStop se viene a sumar a BlackBerry, Nokia y la cadena de cines AMC, las cuales, ahora se pueden denominar como los "resguardados por r/WallstreetBets".

Algo que nos puede dar una pista de quiénes son los integrantes de este grupo rebelde contra el sistema financiero de la nación norteamericana es que todas las empresas rescatadas son iconos de finales de la década de los 90´s, tiempo en el que los usuarios de Reddit estaban viviendo su adolescencia o cursando sus estudios , de ahí que podamos inferir la edad promedio de estos usuarios anónimos.

Las razones detrás de estas compañías cuyas acciones, si las comparamos y contrastamos con lo que fueron en la última década del siglo XX, tenían que pagarse en lugar de venderse (como dicen por ahí) porque su valor era prácticamente nulo, pueden tener su soporte en algo más preciado que el dinero y que se relaciona directamente con los sentimientos de todo hombre: la nostalgia.

A todos aquellos que escuchan canciones de mediados del siglo XX, saben a qué se refieren cuando pronuncian la frase "old but gold". Eso mismo pasa con todos aquellos jóvenes adultos o adultos plenos que crecieron interactuando con su celular Nokia; que pasaban sus tardes entretenidos delante del televisor con el videojuego que habían comprado en GameStop; que dieron su primer beso en un cine de la cadena AMC. La añoranza guardada en esas compañías, que los hicieron experimentar tantas cosas durante sus dulces años de vida, los han empujado a no dejar que el monstruoso y temible mercado de valores estadounidense las hunda y desaparezca por siempre.

Pero, ¿qué es lo que han hecho los redditors para hacer que las acciones de una empresa que a todas luces ya se estaba preparando para el retiro volviera a resurgir dentro de las cenizas cual ave fénix con una acción que subió 500% en tan solo unas semanas? Los sentimientos han estado del lado de los integrantes del r/WallStreetBets, ya que se han aprovechado de que diversos fondos de inversión involucrados con GameStop se encontraban apostando en contra de la empresa, una maniobra que en finanzas se conoce como "short selling" (venta corta, en español)

¿En qué consiste el short selling? Básicamente, se trata de hacer que los inversores vendan los activos, con el propósito de comprar iguales valores en una fecha posterior. Cabe mencionar que el inversionista que lleva a cabo esta práctica espera tener un beneficio económico de ello, de ahí que si los valores de la empresa a la que le está "apostando en contra" subieran, este tendría pérdidas.

Lo que los realizaron los usuarios de Reddit fue utilizar el short selling como un error producido en el funcionamiento del mercado de valores y, con ello inflaron, de forma artificial, a GameStop y a otras compañías, aún y cuando ninguna de estas empresas esté apostando a la innovación a través de las nuevas tecnologías (lo mismo que las había llevado al abismo de las inversiones en el mercado de capitales).

Aunque por el momento los redditors pueden estar contentos de que sus adoradas compañías han obtenido unos buenos tanques de oxígeno, lo cierto es que nada es para siempre y con seguridad el mercado repare las fallas en el sistema financiero e, incluso, disponga nuevas reglas de operación, para evitar que en un futuro acciones similares vuelvan a suceder.

No obstante, mientras ese día llegue, el mundo entero se encuentra admirado de cómo un grupo de personas, amparadas en el anonimato, decidieron hacerle frente a los gigantes financieros, obteniendo con ello salvalguardar su melancolía y ¿Por qué no? Ganando millones en el proceso.