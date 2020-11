Así opera el outsourcing en hoteles de México; situación que busca acabar el Gobierno de México

México.- Días atrás, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la iniciativa para impulsar una reforma que acabe con la subcontratación u 'outsourcing' en México, ya que esta medida afecta principalmente a los trabajadores. Como continuidad del caso, la secretaria del Trabajo y Prevención Social del Gobierno de México, María Luisa Alcalde Luján, compartió esta mañana durante la conferencia del mandatario, hallazgos de movimientos irregulares en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

La explicación de la funcionaria se centró en el outsourcing de un hotel, el cual tenía una plantilla con 802 trabajadores, sin embargo, solamente dos de ellos estaba registrados como empleados de dicha empresa. Sucede que los 800 restantes estaban subcontratados por otras 14 compañías diferentes. "La reforma propuesta por el Gobierno prohibirá esta práctica", afirmó Alcalde.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

No pueden haber empresas que simulen relaciones laborales y que cuenten con trabajadores contratados con otros", agregó.

Otra situación irregular que encontraron en el hotel es que aparentemente 762 empleados estaban registrados con salarios mínimos completamente falsos, mientras que los 40 restantes ni siquiera estaban dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo cual afecta directamente al fondo de vivienda y a la pensión.. Lo más grave de la situación es que los trabajadores no conocían las empresas que les pagaban su sueldo, siendo esto una situación bastante grave pues en caso de sufrir algún abuso laboral no tendría a quien exigirle en caso de querer presentar una denuncia.

"¿Cuál es el problema de que un trabajador no sepa qué empresa lo tiene contratado? Que si al trabajador no le pagan su salario o lo corren sin ninguna justificación, no tiene a quien exigirle, y en una posible demanda resulta que la empresa o no tiene patrimonio o no existe porque son empresas 'fantasmas' que se crean y desaparecen para evadir responsabilidades", dijo.

Por último, Luis Alcalde explicó que durante la investigación se encontró que los empleados eran obligados a contratarse cada tres meses con una empresa diferente, atacando directamente su antigüedad laboral.

AMLO explicó que el documento será enviado este jueves a la Cámara de Diputados/ Cortesía



Con la iniciativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se busca prohibir la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral, proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. El mandatario explicó que el documento será enviado este jueves a la Cámara de Diputados.

Cabe señalar que se procesará por delito de defraudación fiscal a las empresas que realicen la subcontratación de los trabajadores, además, no se permitirá que deduzcan impuestos y se impondran multas a quienes incumplan.