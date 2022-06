Aumenta autoempleo 10%

CIUDAD DE MÉXICO 22-Jun-2022 .-Durante 2021, el empleo por cuenta propia de los países de América Latina representó un mayor crecimiento que el asalariado, de acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Mientras que los trabajadores por cuenta propia experimentaron una tasa de crecimiento de 9.9 por ciento el año pasado respecto al valor observado en 2020, las personas asalariadas tuvieron una tasa 5.7 por ciento mayor de un año a otro.

Una de las razones por las que ha crecido el autoempleo es que frente a los esquemas de subcontratación que se tenían, donde no se respetaban los derechos de los trabajadores, las personas decidieron emprender un negocio por cuenta propia.

"Ante los esquemas de subcontratación, donde se ha mermado, se ha abusado de los derechos de los trabajadores, considero que se ha quedado mucho estigma en esta situación de decir 'mejor emprendo a ir a un lugar donde menoscaben mis derechos y no me dan lo que me corresponde'", manifestó Raúl Melgar, socio director jurídico de la firma MD Consultores en Negocios.

De igual forma, el motor de ser asalariado es asegurar el retiro del trabajador, pero en las pensiones se han visto anomalías en sus entregas y reducción, así como en las formas de criterio en las que no se reconoce la manera de jubilación, añadió el experto.

Esta situación ha generado incertidumbre, donde las nuevas generaciones prefieren enfocarse en el autoempleo, destacó Melgar.

Adicionalmente, ante la desigualdad laboral de género, aunado con la incertidumbre que provocó la pandemia sobre si se puede conservar el empleo, hubo mujeres que prefirieron trabajar por cuenta propia fabricando algunos productos en casa como comida, pasteles o cubrebocas, manifestó.

El especialista expresó que las nuevas generaciones tienen más complicaciones para desempeñarse dentro de un esquema donde hay mucha disciplina, es decir, que no se cuenta con libertades ni flexibilidades, por lo que deciden iniciar un negocio por cuenta propia.

Si bien el autoempleo es bueno porque puede incentivar la economía y medir las capacidades de las personas que lo hacen, se requiere visualizar las obligaciones legales y fiscales que implica emprender, pues esta corriente laboral también ha generado informalidad, manifestó Melgar.

Del total del empleo por cuenta propia, alrededor de 20 por ciento es informal, expuso.

La actual inflación que se vive, consideró, puede ser un factor que complique los ingresos de algunas personas que decidieron emprender, por lo que requerían de nuevas estrategias.