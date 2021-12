Aumento del Salario Mínimo en México ¿puede afectar mi Crédito de Infonavit?

Luego de que el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos informará sobre el acuerdo del aumento al salario del 22% para el 2022, para generales y profesionales, algunas personas se preguntan si esto podrá generar problemas para los derechohabientes del Infonavit.

“Para el 2022 el salario mínimo será mayor que el del 2021, lo cual brinda más recursos a los trabajadores, no obstante, se cree que hay un aspecto negativo: que dicho incremento los perjudica si están pagando un crédito Infonavit denominado en Veces Salario Mínimo (VSM), pero no te preocupes porque verás que no es así”, señala el Instituto de vivienda a través de un comunicado.

El aumento del salario mínimo generará una transición de $141.70 pesos a $172.83 pesos en la mayor parte del país y de $213.34 pesos a $260.34 pesos en la frontera, sin embargo, esto ha generado dudas en la comunidad, pues quienes tienen un crédito en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda (Infonavit), puede generar un aumento en la deuda.

Aunque esta es una de las preocupaciones más frecuentes de los derechohabientes, aquí te contaremos un poco más sobre los datos proporcionados por el Instituto, en el caso de los créditos otorgados en peso, estos se mantienen sin cambios, pero existen otros que podrían registrar afectaciones.

En el caso de los créditos en Veces Salarios Mínimos, estos no van a incrementar en 22%, pues desde el 2016 se estableció que los créditos se ajustarán al incremento del salario mínimo o a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), dependiendo de cuál genere un menor impacto en el crédito.

Cabe resaltar que, hasta el momento, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), no ha dado a conocer cuál será el aumento de la UMA en el 2022, pues por lo general eso se da a conocer los primeros días del mes de enero.

Créditos del Infonavit no subirán 22% pero sí aumentarán

Asimismo, a pesar de que los créditos en Veces Salarios Mínimos no subirán el 22% del salario mínimo, si registrarán un aumento del porcentaje que registre el UMA.

O sea que tu crédito Infonavit denominado en VSM no subirá cerca del 22% pero sí en torno al 3 o 4% (ejemplo), aunque se recuerda que está cifra aún no ha sido establecida por el Inegi y será hasta que la dependencia lo dé a conocer cuando se pueda conocer el porcentaje de aumento.