Banco Mundial conserva estimación de crecimiento para México de 3% en 2022

México.- Este martes, el Banco Mundial (BM) mantuvo sin modificación alguna sus estimaciones de crecimiento económico para México, proyectando que en 2022 el Producto Interno Bruto (PIB) incrementará 3%, en tanto que para 2023 este aumentará 2.2%.

Las anteriores proyecciones coinciden con las que el organismo internacional hizo en octubre del año pasado, al tiempo que son inferiores a las que se previeron para 2021, año para el que se estimó un crecimiento económico de 5.7%.

De acuerdo con el documento "Perspectivas Económicas Mundiales", para la república mexicana se espera que los cuellos de botella de las cadenas de suministro se mantengan durante los primeros seis meses del año en curso.

Asimismo, el texto refiere que se estima que, durante este mismo período de tiempo, la demanda externa se vea limitada por la desaceleración del crecimiento económico de Estados Unidos. Asimismo, se prevé que la política macroeconómica se endurezca.

Las proyecciones del Banco Mundial se dan en medio del proceso de recuperación por el que se encuentra trabajando la región de América Latina y el Caribe hacia los niveles del PIB previos a la pandemia de Covid-19, mismo que será desigual y prolongado en las distintas naciones que la componen.

En términos generales, el organismo advirtió que las estimaciones hasta finales de 2023 señalan que, si se ponderan las cifras en función del PIB, Latinoamérica y el Caribe perderán terreno en el ingreso per cápita, y no únicamente frente a las economías avanzadas, sino también en relación as las de Asia oriental y central, Europa y el Pacífico.

Indicó que la recuperación económica de esta región de América se vio impulsada por las condiciones externas favorables, así como por diversos acontecimiento vinculados con la contingencia sanitaria, ya que el número de nuevos casos de contagios decreció de forma drástica en toda la región en la segunda mitad de 2021.

Aunado a ello, también fueron favorables el elevado volumen de remesas enviadas por paisanos en Estados Unidos y la fuerte demanda en destinos importantes de exportaciones, como los son USA y China.

Sin embargo, el BM alertó sobre el incremento generalizado de la inflación en toda la región, llegando, en la mayoría de los casos, a superar las metas determinadas por los Bancos Centrales.