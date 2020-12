Bancos pagarán intereses a titulares de tarjetas de débito por retraso en devolución de cargos no reconocidos: SCJN

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este lunes que las instituciones bancarias deberán pagar intereses moratorios a los titulares de tarjetas de débito que sean sujetos de robo.

De acuerdo con la resolución presentada a favor de una denuncia por cargos no reconocidos de un usuario de tarjetas de débito, la (SCJN) resolvió que los cargos no reconocidos o cargos no autorizados por parte del titular de la cuenta deberán ser restituidos por la institución bancaria que da el servicio, así como un interés moratoria del 6% anual.

"Cuando el titular de una cuenta de depósito de dinero denuncie cargos no autorizados mediante el uso de tarjetas de débito, la institución bancaria debe retribuir las cantidades retiradas y en caso de no hacerlo, pagar intereses ordinarios y moratorias por el retraso en el que incurra a razón del 6 %", explica la resolución.

De igual manera señalaron que si algún usuario es víctima de robo de su cuenta de débito, es de señalar que el banco en carácter de depositario descuidó el dinero de su cliente.

"Si alguien distinto al titular de la cuenta bancaria realiza un cargo que éste no reconoce y genera un menoscabo en su patrimonio, es posible presumir un descuido de la cosa depositada y, por tanto, la obligación del depositario de responder al depositante" explicaron los ministros.