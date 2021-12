Bancos piden “piso parejo” para competir en el mercado de las Fintech en México

Los bancos de México han solicitado pedir “piso parejo”, para poder entrar en el mercado de las Fintech en el país, por lo que la dependencia nacional ha solicitado a las instituciones presentar mayor trasparencia.

La Asociación de Bancos de México (ABM), entregará un documento a las autoridades con el fin de poder competir de manera “pareja” con las Fintech, pues estas han demostrado un gran crecimiento en los últimos años.

Pese a que las instituciones financieras han resaltado la importancia del ecosistema fintech en el país, además de la resolución de problemas que han dado, también, solicitaron una regulación para competir con estás, resaltando que se transparente el Costo Anual Total (CAT), entre otros cobros.

De acuerdo a medios nacionales, el Presidente de la ABM, Daniel Becker Felman, señaló que si bien este sector ha resuelto problemas y ha dado avances en poco tiempo a los cuales la banca no ha podido llegar, es necesario que se compita de manera igualitaria.

“Si algo hemos trabajado es la transparencia y la no opacidad de los costos de los usuarios, […] lo que queremos es que en el mismo sentido el mundo Fintech […] tengan los mismos elementos y requisitos, un piso parejo”, afirmó.

Ante el panorama, el titular de la banca señaló que es por esto que pedirá a las autoridades que la competencia Fintech mantenga la mayor transparencia en información y cobros, de manera más resaltable que cuando se opere en espacios similares, se mantenga una regulación igualitaria.

“Queremos que las Fintech transparenten sus costos, no para nosotros, nosotros sí los sabemos, queremos que el mundo Fintech transparente sus costos al usuario, aunque por definición y construcción la percepción sea de que como llegan a ciertos segmentos que de otra manera no se llegará, no tiene que transparentar eso”, agregó el presidente de la ABM.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, señaló que las instituciones financieras están acostumbradas a la competencia, por lo que no es algo que les preocupa, sino que les inquieta el que no exista un piso parejo para estas instituciones y las tradicionales.

Asimismo, señaló que desde hace algunos meses atrás la ABM se encuentra trabajando en un documento que será presentado ante las autoridades del país, en el cual se establecen los puntos de mejora y oportunidades para todos.