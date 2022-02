Beca Benito Juárez: Comparten fechas de pagos para entrega de apoyo ¿Ya recogiste tu monto?

Mediante sus cuentas oficiales, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), informó que los jóvenes que no han recibido el pago de su apoyo económico de los dos últimos bimestres del 2021, serán notificados a través de su cuenta del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (Subes).

A través de este canal, el Sistema informará a los beneficiarios sobre la fecha, sede y documentación que deberán presentar en la Mesa de Atención Temporal (MAT), para el trámite y entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.

“Nunca te pediremos compartir datos como: NIP, CLABE interbancaria, Número de tarjeta, Códigos de seguridad ", así lo informó la Coordinación a través de sus cuentas oficiales.

Ya que sea entregada la tarjeta bancaria, a través de una transferencia electrónica se depositarán nueve mil 600 pesos, el monto que corresponde a los últimos dos bimestres del 2021, meta establecida en las Reglas de Operación del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2021.

Posterior al pago de 2021, recibirán nueve mil 800 pesos correspondientes a los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2022, monto establecido en las Reglas de Operación del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2022, que estipulan incremento de 50 pesos, pasando de dos mil 400 a dos mil 450 pesos mensuales.

Asimismo, los beneficiarios que hayan recibido el pago de los últimos bimestres de 2021, desde el pasado 14 de febrero y manera gradual, mediante transferencia electrónica recibirá nueve mil 800 pesos, correspondientes en los meses de febrero, marzo, abril y mayo del 2022.

Asimismo, la autoridad nacional informó que en los casos que la escuela haya reportado la baja o conclusión de estudios de alumna y/o alumno antes del 31 de enero 2022, estos ya no recibirán el apoyo, mientras que los que no hayan sido reportados y no reciban otro apoyo, seguirán recibiendo apoyo de otra dependencia.

Con excepción de aquellos estudiantes que causaron baja temporal o definitiva a través del SUBES en el periodo 2021 – B. En ninguno de los dos casos anteriormente señalados será necesario postularse nuevamente para la beca o activar su ficha escolar en SUBES.

Asimismo, en el caso de los depósitos que hayan rechazado por bloqueos, cancelación, monto de beca exceda el límite de los abonos permitidos dentro de la cuenta bancaria del beneficiario, la forma de pago del apoyo será notificada en perfil de SUBES.