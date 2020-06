Belleza local

“Una especie nativa son las plantas que son originarias de un lugar en específico”, define Érika Pagaza Calderón, directora científica y curadora en el Jardín Botánico, bióloga por el Instituto Politécnico Nacional y maestra en Ciencias por el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con especialidad en Botánica y Manejo de Recursos Naturales, quien explicará la importancia de estas plantas.

En el caso de la escala o extensión territorial, hay, por ejemplo, plantas que son nativas de México y otras plantas que son nativas de América. Y hay una escala mucho más pequeña, que son las especies de plantas endémicas, lo que quiere decir que únicamente se encuentran en ese lugar del mundo y no existe en otro país o en otra área.

Es aquella que de manera natural se distribuye en cierto sitio.



Importancia

“Los árboles y las plantas nativas son muy importantes porque establecen relaciones ecológicas con otros organismos. Por ejemplo, estas plantas han evolucionado también acompañando a aves o a los polinizadores. Se sabe desde hace mucho que existe una relación muy profunda entre algunas plantas y sus polinizadores, porque les ofrecen específicamente alimento a abejas, polillas, mariposas nocturnas o los murciélagos”, comenta la botánica.

Para mantener este ecosistema funcionando y trabajando, es muy importante la presencia de estas plantas nativas para que, a su vez, se mantengan otras poblaciones de animales que ofrecen muchos beneficios, como los polinizadores, sin los cuales no podríamos tener algunos alimentos o la productividad en los campos.

Es muy importante que para proteger los árboles nativos, la población los conozca y los defienda; hay que tratar de protegerlos y deben ser rescatados.

“Tenemos que buscar también la plantación. Es muy importante seguir promoviendo que en los viveros municipales y comerciales se promuevan las especies nativas para que puedan ser integradas a los proyectos urbanos”, enfatiza Érika Pagaza.

Hay que tener cuidado porque también se puede llegar a abusar de una especie si no hay un equilibrio, “y lo que menos se quiere es que haya una especie que esté dominando el paisaje, esto es algo que debemos evitar”, especifica.

Hay muchas variedades que han sido poco valoradas. Pero una combinación de elementos puede resultar muy interesante para la ciudad y con beneficios ecológicos muy importantes. “Podemos hablar de más de 100 especies que se pudieran estar implementando y alargar su presencia en las ciudades para que se conviertan en aliados”, indica la botánica especialista.

Es muy importante evitar el uso de especies exóticas. Nada de seguir las ‘modas’ en los árboles, evitar este tipo de introducción de especies que pueden llegar a ser un alto riesgo porque son muy invasivas, muy agresivas para otros ecosistemas.



Ejemplos

Hay muchas especies que son muy importantes para la región y que además tienen también una belleza adicional. Por ejemplo, hay un árbol muy icónico que debería ser también un árbol que tuviera más representación en las ciudades: es el guayacán, árboles preciosos sí, quizá lentos, pero hay que decir que los árboles que dan buena madera también son más lentos de crecimiento.

Está la amapa amarilla, que es poco conocida, menos que la popular amapa rosa, y que no es la amapa a la que también se le conoce como primavera.

Hay árboles también como el venadillo, que son árboles muy nobles que además ofrecen madera y pueden ser utilizados medicinalmente.

El uvalamo es un árbol muy bonito nativo, también le dicen igualamo. El árbol de Brasil en algunas comunidades incluso se utiliza para teñir por la tintura que puede generar su corteza.

Tenemos muchas opciones también para buscar la reforestación con especies nativas. Para áreas muy grandes tenemos árboles como en huanacaxtle y el cedro, que son árboles majestuosos e impactantes. El cedro además tiene un tronco blanco muy bonito, que es excelente madera si se usa de manera sustentable.

Árboles como la clavellina, los torotes o papelillos, las cacaraguas, los casiguanos, el palo colorado que es tan útil también.