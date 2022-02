¿Bitcoin en abonos? Confirma Salinas Pliego que podría venderlo en Elektra

México.- Atención emprendedor, si deseas invertir en criptomonedas, un mercado que podría ser muy fructífero (también muy riesgoso), pero no tienes dinero, Elektra y sus "abonos chiquitos" podrían ser la solución según su dueño Ricardo Salinas Pliego.

En video publicado en la cuenta de TikTok "Ricardobsalinas", el tercer hombre más rico de México respondió si es posible que su importante tienda departamental venda Bitcoin en el futuro, y seguro sus palabras te sorprenderán.

Al inicio del clip, el nacido en Monterrey, Nuevo León, explicó que según las regulaciones de Banco de México (Banxico) y otras entidades gubernamentales, Elektra no puede recibir pagos en esa ni ningún otra criptomoneda.

"El tema con la app de Banco Azteca es que no nos dejan los pinch*es reguladores, no nos deja el Banco de México, pero son todos. No nos deja la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria... los gobiérnicolas", dijo.

Tras esto, Salinas Pliego explicó que a los entes mencionados "no les gusta el Bitcoin" y los tienen prohibidos...entonces, no vamos a poder meterlos a la app de Banco Azteca hasta que cambie la regulación, cosa que no creo que pase".

Sobre la posible venta de criptomonedas en Elektra, el empresario nacido un 19 de octubre de 1955 detalló que las entidades comerciales no se someten a las mismas regulaciones que los bancos y por lo tanto no "tiene que proteger los depósitos de clientes".

"Elektra siendo una entidad comercial no está regulada por autoridades bancarias, no capta dinero y no tiene ese problema de tener que proteger el depósito de la gente, que es el argumento que usan los gobiernos..que te van a proteger de ti mismo. Entonces, eso no aplica en Elektra. Elektra puede vender el Bitcoin como si fuera cualquier otra mercancía, como si fuera una moto o un teléfono", confirmó Salinas Pliego, dejando abierta la posibilidad.