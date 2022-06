'Bolsapp': BMV lanza aplicación para acercar al público a las inversiones y educación financiera

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) le apuesta a la tecnología y es que con el objetivo de acercar a la población al mercado bursátil, la entidad financiera lanzó una aplicación Bolsapp completamente gratuita que plantea enseñar educación financiera, compartir conocimiento y acercar a las personas con las Casas de Bolsa, a fin de crecer el mercado de valores y ayudar a la población.

En entrevista con el Debate, Juan Manuel Olivo, Director de Promoción y Emisoras de BMV, quien compartió que la entidad siempre ha estado a la vanguardia de la tecnología y que con esta aplicación se busca atraer a nuevos inversores, compartir mayor información y conocimiento a la sociedad y lograr que más usuarios elijan la mejor casa para integrarse al mercado bursátil.

Juan Manuel, señaló que tras la pandemia las inversiones en retail se vieron beneficiadas, lo que impulso a la Bolsa a implementar una herramienta digital que satisficiera dos necesidades que se presentaban, la cual era el aumento de personas en las inversiones y el saber cómo invertir, así como el acercamiento a la información correcta que permita acceder a las inversiones.

Para Olivo, Bolsapp es un esfuerzo de todas las empresas, casas de bolsa e integrantes de la entidad financiera, quienes buscan que los usuarios tengan un acceso gratuito y seguro a la información del mercado de valores, Pues a través de la aplicación y del portal web, la población podría integrarse a las inversiones.

De acuerdo al Director de Promoción y Emisoras de BMV, dentro de Bolsapp podrán encontrar la información para que los usuarios se atrevan a dar el primer paso como inversionistas y para las personas que buscan adquirir mayor conocimiento en el tema, puedan encontrar contenido verídico de las mismas empresas que integran la Bolsa Mexicana de Valores.

Asimismo, señaló que de manera practica la gente puede comprender de manera general que la app se entiende en cuatro grandes secciones que se comprenden de la siguiente forma:

Educación financiera: Una escuela Bolsa Mexicana de Valores, la cual será integrada por cursos, capacitaciones, webinars, y además noticias de lo que pasa en el mercado, sobre los términos de la semana, así como entrevistas de las personas que integran la BMV, para compartir algún tema que sea de interés.

Fondos de inversión: Todas las operadoras que tienen sus fondos con nosotros en la Bolsa, tenemos toda la información para presentarla e incluir definiciones que puedan ayudar a la gente a conocer la terminología que se utiliza en el mercado bursátil, pero en un formato sencillo para la población.

Empresas Listadas en la BMV: En este espacio serán integradas todas las empresas que cotizan en la Bolsa, en donde tendrán un usuario y clave para que puedan compartir contenido y de esta manera puedan compartir información que acerque a la gente a conocer más contenido con lenguaje que sea entendido por la comunidad.

Casas de Bolsa: Aunque se resalta que el punto de brindar información a los usuarios, la BMV, también señala que dar el siguiente paso para invertir es valioso, por lo que, a través de este punto, se crea un camino para tener contacto con la casa de bolsa que mejor les convenga y agrade, firmar contrato y comenzar a invertir, todo de manera interactiva.

“Por eso creemos que Bolsapp cierra todo el circulo, por un lado, la parte educativa, entendimiento, cultura, cursos, saber que los fondos de inversión es un primer paso como inversionistas, tener información directamente de las empresas y de las fibras y por último si quieres invertir, tengas el canal directamente para hacerlo”, añadió Manuel Oliva.

Añadió que el contenido que se suba a la app y que las empresas compartan mediante esta aplicación se quedará de manera permanente, esto con el objetivo de que las personas que se integren a esta herramienta, puedan tener acceso a toda esta información. Además de resaltar que se busca que los usuarios que se integren a los webinar y a los contenidos en vivo, puedan interactuar con las empresas.

“Las empresas que publiquen su información, se quedará en el portal, inclusive el término financiero de la semana va alimentar la sección de una librería financiera, al pasar del tiempo la aplicación tendrá información que pueda ser reciente o atemporal”.

De acuerdo a Juan Manuel Olivo, previo a la pandemia en el país se registraba un total de 300 mil cuentas de inversión, sin embargo, durante y después de la pandemia de Covid-19, se mantiene un registro de 3 millones de cuentas de inversión, lo que se traduce en un mil% de incremento.

“Con razones, la gente tenía más tiempo para estar en casa trabajando, tenían quizás accesos remotos para poder invertir y el consumo se detuvo, en algunas ocasiones las personas en el mundo salvo que no salías, restaurante o de vacaciones, comprabas ropa o demás, tenías la capacidad económica para poder destinar algo a la inversión”.

Cabe destacar que la aplicación de Bolsapp es completamente gratuita y que puedes descargarla a través de iOS o Android, así como ingresar a www.bolsapp.com.mx, en donde podrás comenzar a interactuar con las inversiones, fondos de inversión, contenido financiero y económico a fin de que puedas elegir una manera segura y fácil para integrarte al mercado de valores.

Asimismo, Olivo invitó a la población a no tener miedo a invertir, pues señaló que 'no invertir es más riesgoso', señalando que el poder adquisitivo se pierde sobretodo en las epocas de inflación, lo que ha creado la necesidad de buscar instrumentos de inversión para que las personas puedan destinar su dinero de tal manera que puedan tener una protección a su dinero y generar un rendimiento, cambiar el modo de consumo y que no solo se quede en consumir a las empresas mexicanas si no también de ser inversionistas de estas corporaciones.