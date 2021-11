Buen Fin 2021: 7 de cada 10 consumidores pagará con tarjeta de debito

México.- Durante la onceava edición del Buen Fin se tiene estimado que 7 de cada 10 consumidores usarán su tarjeta de débito y 66% con tarjeta de crédito para adquirir los productos o artículos de su interés.

Lo anterior de acuerdo al análisis titulado "¿Qué planean comprar los mexicanos durante el Buen Fin 2021?'", llevado a cabo por la consultora Kantar. Este estudio reveló que lo que más se comprará serán artículos electrónicos, del hogar y alimentos, en particular, golosinas.

Según la investigación, durante el "fin más barato del año" de 2021, 7 de cada 10 consumidores pagarán con tarjeta de débito, lo que supone un aumento del 20% respecto al año pasado; en tanto que 66% lo hará con tarjeta de crédito. Por su parte, únicamente el 41% lo hará con efectivo.

Asimismo, el monto promedio que los mexicanos planean gastar del 10 al 16 de noviembre es de 9 mil pesos y, a pesar del incremento del uso de las herramientas tecnológicas, el 70% de los consumidores declaró que prefiere ir a la tienda física que comprar en línea, aunque 5 de cada 10 adquirirán sus productos por este conducto.

Por su parte, de acuerdo con Kantar, los compradores mexicanos preferirán utilizar las plataformas digitales Amazon y Mercado Libre para sus compras online de electrónicos; mientras que para ropa usarán Liverpool y Shein. Destacan Coppel y Elektra para las compras de muebles.

Reclamos en el primer día del Buen Fin 2021

Cabe mencionar que en el arranque del Buen Fin 2021 el 10 de noviembre, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recibió un total de 40 reclamaciones, encabezando la lista de estas, como ha pasado en otros años, Walmart y Liverpool.

Las dos anteriores, de acuerdo con lo informado por la dependencia, acumulan 5 reclamaciones cada una, en tanto que le sigue Sam´s Club, Soriana, Volaris y Viva Aerobus, esta última muy vigilada por el organismo que dirige Ricardo Sheffield Padilla.

Las razones que han propiciado que los consumidores se quejen de los artículos han sido que no se respeta el precio anunciado (9 casos), cargos adicionales no autorizados (8), incumplimiento de promoción (5), incumplimiento de oferta (4), no respeta meses sin intereses (3), entrega de producto dañado (2), no informa términos y condiciones (2), negativa a cancelación de compra (2), negativa a la entrega (1), y negativa a la venta de productos en existencia (1).

Los productos que más han recibido reclamaciones son ropa y zapatos; le siguen, vuelos, alimentos y juguetes, así como también la categoría de celulares y, en un campo más general, lo tecnológico.