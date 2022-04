Buró de crédito: deudas que no aparecen en el historial creditico

México.- Una de las cosas más temidas es aparecer en el Buró de Crédito, puesto que el tener un buen historial crediticio es la llave que permite poder acceder a mucho mejores préstamos. En este contexto, te diremos en esta nota cuáles son las deudas que afectan y cuáles no a tu historial.

El historial crediticio de una persona funciona para que las instituciones financieras conozcan el comportamiento de pago del individuo en cuestión, en donde podrán comprobar si tiene o no adeudos.

No obstante, se debe tener en cuenta que hay ciertas deudas que no aparecen en dicho historial crediticio, las cuales, pese a que no ofrecen ningún tipo de beneficio o daño a la calificación, no exentan de cumplir con los compromisos financieros que las personas adquieren con dichas empresas.

Leer más: Reportan contribuyentes devolución de saldo a favor del SAT en al menos de 3 días

Casa de empeño

Una de las deudas que no dañan tu historial crediticio son precisamente las que se adquieren en las casas de empeño, ello ya que al solicitar un préstamo en estas empresas, la mayoría de las veces, se debe dejar algún bien como garantía, por lo que en caso de no regresar el monto, la compañía se queda con este.

Préstamos de nómina

Cuando un trabajador solicita un crédito a la empresa en la que trabaja, este préstamo se va descontando directamente de su salario, sea a monto quincenal o mensual, por lo que este no se ve reflejado en el historial crediticio y no mancha el Buró de Crédito, además de que no hay manera de excusarse de este, puesto que el abono lo hace directo la compañía.

Multas de tránsito

Si la persona comete una infracción de tránsito y, por una u otra razón, no la salda a la brevedad, esta deuda no aparece en su historial crediticio, por lo que el infractor no debe preocuparse por ello.

Préstamos con familiares o amigos

Puesto que se trata de personas físicas, las personas que prestan dinero no cuentan con ningún tipo de relación o acuerdo con instituciones para reportar las faltas de pago al Buró de Crédito, de ahí que si se falla con el pago no perjudique al historial crediticio.

Leer más: ¿Cómo puedo deducir intereses de mi deuda con el Infonavit a través de mi Declaración Anual?

Sin embargo, debe tomarse en cuenta que, pese a que se suele pensar que el historial crediticio únicamente se ve reflejado cuando se trata de bancos, lo cierto es que algunas empresas que ofrecen financiamientos también pueden poner una mancha en el historial, entre ellas se encuentran la televisión de paga, las tiendas departamentales, los servicios de empresas de telefonía celular, así como los adeudos con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).