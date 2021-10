¿Buscas empleo? INEGI abre vacantes con sueldo de hasta 98 mil pesos

México.- A través del servicio profesional de carrera, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) lanzó una nueva convocatoria de empleo en donde se encuentra buscando candidatos para cubrir las vacantes en el organismo, la oportunidad de registro estará abierta hasta el lunes 11 de octubre.

Los estados del país con puestos disponibles a cubrir son Ciudad de México, Aguascalientes, Durango, Nuevo León, Chihuahua, Sinaloa, Hidalgo, Tlaxcala, Guerrero, Puebla, Campeche, Coahuila, Yucatán, Michoacán, Jalisco, Morelos, Guanajuato, Tabasco, Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Las plazas disponibles se encuentran divididas en dos grupos: Personal de Enlace/Mando y Personal Operativo de Confianza.

Los sueldos ofrecidos van desde los 15 mil 894 pesos brutos que cobra un Crítico Codificador en Monterrey a los 98 mil 633 pesos que percibe el Director de Análisis Económico.

¿Cómo registrarse?

Es necesario ingresar al sitio web del INEGI, en la sección “Servicios”, luego seleccionar el apartado “Servicio profesional de carrera” y, sobre el menú, hacer clic en “Plazas en concurso”.

Revisa las vacantes disponibles y elige la que más te convenga, puedes facilitar la ubicación de tu ciudad de interés buscando por “radicación”.

Da click en el botón azul que dice “Participar”.

Desde ese momento será necesario que te registres o ingreses a tu cuenta con correo electrónico y contraseña, en caso de entrar por primera vez debes llenar algunos datos personales así como habilidades, escolaridad, idiomas manejados y experiencia laboral, una especie de currículum.

Después de registrarte como usuario podrás postularte sin problemas y con con los pasos y solicitudes dependiendo de la vacante que hayas elegido, recuerda que tienes hasta el lunes 11 de octubre.

A partir del 12 y hasta el 25 de octubre se estará realizando la “Valoración curricular” de los candidatos para identificar si el candidato cumple con los requisitos; en la segunda etapa se realizará la evaluación de conocimientos técnicos, en la cual debe pasar un examen que representará el 75 por ciento de la evaluación final.

El examen se realizará entre el 26 de octubre del 2021 y el 7 de febrero del 2022, sin embargo la fecha y hora exacta se confirmará a través del correo electrónico registrado. Por último, se realizará una entrevista.

¿Hay requisitos?

Sí, es necesario ser ciudadano mexicano o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar, no haber sido sentenciado con pena privativa de libertad por delito doloso, no pertenecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto, no estar inhabilitado para el servicio público, ni encontrarse con algún otro impedimento legal y cumplir los requisitos que se exijan en la descripción del puesto solicitado.