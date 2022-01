CFE: Cómo puedo hacer el cambio de nombre del titular de mi recibo de luz

En muchas ocasiones los inmuebles en donde vivimos cuentan con recibos que no están a nuestro nombre y que tienen los datos de personas que no conocemos o que no funcionan como familiares cercanos para poder usarlo de manera correcta o para realizar un trámite, es por eso que en caso de que no sepas cómo hacer el cambio del titular, aquí te lo decimos.

Los recibos de la luz, el agua y algunos otros, sirven como comprobante de domicilio, por lo que es importante que estos se encuentren a nuestro nombre y con eso será posible que puedas realizar los trámites o procesos que los requieran y además que tenga tus datos correctos.

¿Cómo puedo cambiar el titular del contrato de la luz?

Lo primero que debes hacer para poder realizar el trámite, es necesario que acudas a una de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), del sitio en el que se encuentre la vivienda afectada por el cambio. Pese a la pandemia, este trámite debe realizarse de manera presencial en las instalaciones de la institución.

Es importante resaltar que dependerá la causa por la que se quiera cambiar el nombre del titular, será la documentación que deberás presentar ante la Comisión Federal de Electricidad

Los documentos que se deben presentar en copia son:

No tener adeudos.

Identificación oficial

RFC

Fotografía de la lectura del medidor

Predial

Carta por escrito dirigido a CFE explicando los motivos por los que se requiere el cambio de nombre.

Si el cambio es por otros motivos como compra-venta de la propiedad, divorcio o fallecimiento, puedes consultar los requisitos, a través del siguiente link https://recibodeluzmexico.com.mx/cambio-de-titular/

Asimismo, se resalta que la modificación puede tardar entre los días 15 y 20, por lo que se recomienda que, si el trámite es urgente para ti, lo hagas a la brevedad pues este tiene un lapso de tiempo de espera. De igual manera, se resalta que el trámite para realizar el cambio de nombre no tiene costo, por lo que es importante que no se te cobre.