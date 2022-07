CFE: Cómo reportar una falla de luz desde el celular

En más de alguna ocasión hemos enfrentado la molesta situación de quedarnos sin el servicio de electricidad, esto nos provoca diversos problemas para realizar nuestras actividades diarias para el día a día, sin embargo, levantar un reporte por fallas en el servicio de electricidad en ocasiones no es tan sencillo, es por eso que te diremos como lo puedes hacer desde la comodidad de tu celular.

Ya sea por el clima, cuestiones técnicas o fuerza de tu alcance, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), comparte una diversidad de maneras para que puedas presentar una queja por falla en el servicio el cual puede ir desde llamar por teléfono a Atención al Cliente, hasta usar la app oficial en el celular y en redes sociales.

App Móvil CFE Contigo

Ahora a través de la aplicación podrás reportar fallas desde tu teléfono móvil, cuando la app ya se encuentre activa en tu celular, puedes especificar la situación en el apartado ‘Reportar Fallas’, desde ahí podrás establecer contacto para comunicar a las autoridades el corte luz o los problemas del suministro que te está afectando.

Reportar fallas por teléfono

Llamar al número de teléfono 071 es la primera opción. El procedimiento es muy sencillo: Marca el 071 desde tu celular o teléfono fijo o también puedes llamar al 800 888 2338. Ambos números forman parte del Servicio de Atención al cliente de CFE y están disponibles las 24 horas del día.

Cabe resaltar que este es un trámite sencillo, pero es importante que cuentes con el número de servicio que sirve para realizar cualquier tipo de trámites, no solo para las fallas, sin embargo, por lo general este se encuentra saturado de llamadas en ciertas horas del día, por lo que deberás ser paciente para que te atiendan.

Reportar falla en el sitio web de la CFE

Acceder a la sección Reporte de Falla en el sitio de CFE: https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/SolicitudesCFE/Solicitudes/AvisoDeFallaGmx.aspx

Llenar el formulario: Debes proporcionar tu número de servicio, un correo electrónico válido, seleccionar la falla de entre las dos opciones disponibles y dar más detalles del problema en la sección de Observaciones.

Te recomendamos leer:

¿Cuánto tiempo tardan en reparar la falla?

Si no estás al corriente de tus pagos o si la falla está dentro de tu domicilio, la CFE no tramitará el reporte. En caso de que la falla corresponda al equipamiento de la propia operadora, el compromiso que establece para atender la solicitud es de un plazo máximo de 10 horas en áreas urbanas y de un máximo de 30 horas en área rural. No obstante, si el corte afecta a todo un sector, los tiempos se reducen hasta un máximo de 4 horas en área urbana y un tope de 10 horas en las áreas rurales.