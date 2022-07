CFE publica lista de electrodomésticos que más suben el costo del recibo de luz

México.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) publicó el listado de los electrodomésticos que, por su alto consumo de energía eléctrica, hacen que el recibo sea más elevado.

Sin duda alguna, una de las temporadas donde más se consume energía eléctrica es verano, sobre todo en los estado del norte de México, donde las altas temperaturas hacen indispensable el tener encendidos los aires acondicionados y los abanicos la mayor parte del día.

De hecho, el aparato que hace que el precio a pagar por la electricidad se dispare en los meses que comprenden al verano es justamente el aire acondicionado, ya que es el que más energía requiere para funcionar.

No obstante, pese a que no hay forma de eludir el alto consumo de energía de los aires acondicionados, la CFE dio ciertos tips para hacer que su uso sea más optimo y, por ende, no cargue tanto al recibo.

"Debe instalarse lejos de fuentes de calor como lámparas o la estufa, además no debe darle el sol. Se recomienda ajustarlo a 25º. Por cada grado menos de temperatura, su consumo de energía aumenta entre un 4 y un 6%", refirió la empresa estatal mexicana.

En tanto, la compañía mexicana recomienda que, para realizar un uso eficiente y responsable de la electricidad, se sustituyan los focos tradicionales por bombillas led, las cuales tienen la capacidad de ahorrar más del 80% de energía, además de tener una vida útil de más de 10 mil horas.

"Todo aparato eléctrico encendido, por pequeño que sea, suma al consumo y pago final. Hacer un uso conciente y cuidadoso de la energía eléctrica no solo puede ahorrar dinero, sino que ayuda a reducir nuestro gasto energético como sociedad y, por lo tanto, nuestro impacto en el cuidado del medio ambiente", destacó el corporativo.

A continuación la lista de los aparatos en el hogar, de acuerdo a la CFE, que consumen más energía eléctrica y hacen que pagues más en tu recibo:

Minisplit 1 tonelada (aire acondicionado), 7 horas al día, mil 844 pesos al bimestre y 11 mil 68 pesos al año.

Parrilla eléctrica, 2 horas a la semana, mil 277 pesos al bimestre y 7 mil 666 pesos al año.

Lavadora de ropa, 4 horas a la semana, mil pesos al bimestre y 6 mil 56 pesos al año.

Lavadora de platos, 3 horas al día, 282 pesos al bimestre y mil 696 pesos al año.

Computadora, 4 horas a la semana, 459 pesos al bimestre y 2 mil 759 pesos al año.

Plancha, 3 horas a la semana, 239 pesos al bimestre y mil 437 pesos al año.

Secadora de ropa, 4 horas a la semana, 238 pesos al bimestre y mil 432 pesos al año.

Microondas, 30 minutos al día, 47.92 pesos al bimestre y 287 pesos al año.

Horno eléctrico, 90 minutos a la semana, 15 pesos al bimestre y 95 pesos al año.

Cafetera, 35 minutos al día, 39.6 pesos al bimestre y 237.5 pesos al año.

Licuadora, 5 minutos al día, 2.33 pesos al bimestre y 13.98 pesos al año.

Secadora de cabello, 30 minutos (dos veces a la semana), 4.26 pesos al bimestre y 25.5 pesos al año.

Televisión, 10 horas al día, 51.91 pesos al bimestre y 311 pesos al año.

Aspiradora, 45 minutos (tres veces a la semana), 35.9 pesos al bimestre y 215.6 pesos al año.

Reloj de pared, 24 horas al día, 3.83 pesos al bimestre y 23 pesos al año.

Rasuradora, 10 minutos al día, 1.6 pesos al bimestre y 9.58 pesos al año.

Tostador de pan, 30 minutos a la semana, 4.05 pesos al bimestre y 24.28 pesos al año.