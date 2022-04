CNBV compartió especial que demuestra la brecha salarial en instituciones financieras en México

De acuerdo al informe bimestral de Inclusión Financiera que compartió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), señala que en México la desigualdad salarial sigue presente en los sitios de poder y prevalece en las instituciones financieras del país.

Se realizó un diagnóstico de la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer de las entidades financieras del país, el cual confirma la brecha existe entre hombre y mujeres dentro del sistema financiero mexicano.

Según los primeros resultados de las entidades financieras encuestadas para tal diagnóstico refiere a que del total de las personas que laboran en las entidades financieras, 51 por ciento fueron mujeres, sin embargo, solo 26 por ciento de las personas que ocupan puestos directivos son mujeres.

Te puede interesar: Incontrolabe el incendio de California, San Ignacio; ya se encuentra más cerca de las casas

Lo anterior, de acuerdo con el especial de igualdad de género, que forma parte del Boletín trimestral de Inclusión Financiera publicado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En relación a la incorporación de la perspectiva de género en las políticas y prácticas laborales, el 68 por ciento de las entidades financieras contó con alguna de estas. Sin embargo, solo el 27 por ciento cuenta con una política que contenga indicadores para medir su avance.

Asimismo, el estudio reveló que un 44 por ciento de las entidades financieras señaló que las mujeres necesitan productos financieros con características diferentes a las ofrecidas al sector masculino, mientras, que apenas 14 por ciento, declaró tener al menos un producto financiero enfocado en las mujeres.

Con relación a las capacidades financieras digitales de las mujeres, el estudio señaló que el Centro de Inclusión Financiera de Acción (CFI, por sus siglas en inglés), compartió la guía Better Practice Guiadance on Women’s Digital Financial Capability, en donde se recopilan las prácticas y lecciones que incrementen las capacidades financieras de las mujeres.

Se resalta que, ante el rol y contexto de las mujeres en nuestra cultura, no es recomendable establecer programas a través de la educación tradicional, sino que es necesario aplicar métodos innovadores.

Apunta que los programas deben ajustarse a las necesidades de las mujeres, con métodos de enseñanza flexibles y herramientas que consideren factores transversales como el nivel de ingreso, objetivos personales, así como el acceso a teléfono celular.

Te puede interesar: Reforzarán acciones preventivas en Mazatlán, en Semana Santa

El diagnostico, señala que en evolución de la situación actual, es recomendable llevar a cabo pláticas o grupos focales con mujeres y sus familias: en el diseño que se habla sobre programas atractivos enfocados a la situación, que busca implementar programas que en su mayoría sean presenciales.

Cuenten con flexibilidad en el tiempo de duración y ritmo para completar el curso, así como tener la opción de tomarlo bajo demanda; tener mentoras y líderes de mujeres y enseñar con ejemplos de la vida diaria.