CURP Certificada: Qué es este documento y cómo pueden tramitarla los mexicanos

En México existen documentos oficiales que comprueban la identidad de las personas, además son en su mayoría los que permiten la realización de trámites y procesos legales certificados que solo se pueden llevar a cabo con el uso de estos archivos que emiten únicamente las dependencias gubernamentales.

Uno de estos documentos de identificación oficial es la Clave Única de Registro de Población (CURP), pues tal cómo lo dice su nombre, esta serie alfanumérica es única e irrepetible, por lo que permite que este sea uno de los documentos requeridos por las instituciones de gobierno para realizar ciertos trámites.

Fue el pasado 18 de octubre, cuando el Diario Oficial de la Federación (DOF), que publicó algunas modificaciones para este documento, en el que se estableció que habrá archivos que incluyan la leyenda “certificada”; esto dependerá el tipo de trámite que vayas a realizar como: Registro Civil, Secretaría de Relaciones Exteriores o el Instituto Nacional de Migración.

Algo que se debe resaltar, es que en caso de que tu trámite requiera tu “CURP certificada”, será necesario que la presentes en ese formato, debido a que, si no es así, no podrás concluir tu proceso, sin embargo, comprendemos que, al tratarse de un nuevo formato, no se entiende cómo solicitarlo, aquí te decimos cómo.

CURP certificada, cómo la tramito

La CURP no solo es un documento único e individual para registrar a las personas mexicana, sino que con está también se puede registrar a los residentes extranjeros que viven en el país, en el caso de que requieras una CURP certificada podrás hacerlo vía internet, de la siguiente forma:

Ingresa al sitio www.gob.mx/curp.

Ya dentro del sitio, ingresa tu CURP en caso de conocerla y si no solicítala. Posteriormente se cargará una ventana con tus datos, en caso de ser correctos, en la parte inferior hay un botón en el lado derecho, dar click y comienza la descarga.

De no saber cuál es tu CURP, ve a la opción “¿No conoces tu CURP?” o a la de ingresar datos personales.

Después, es sistema mismo te solicitará:

El sistema te solicitará: Nombre completo Fecha de nacimiento completa Sexo (actualmente solo hay opción binaria) Estado de nacimiento

Con los datos ingresados, el sistema te dirá en automático tu CURP. En la parte inferior, verás un botón de descarga y bastará con que lo presiones para obtener el documento.

Asimismo, el gobierno de México recomienda a los usuarios de este trámite, realiza tu trámite en redes seguras y no abiertas, así como no dejar los archivos en computadoras públicas, descarga el archivo y guárdalo en un lugar seguro. Es de vital importancia recordar que los datos personales son valiosos por lo que debes cuidarlos.