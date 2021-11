CURP Temporal: Qué es, quienes necesitan tramitar este documento y en dónde se solicita

Qué es la CURP Temporal con fotografía y para qué sirve este documento oficial, aquí te compartiremos información sobre este archivo de identidad y dónde puedes solicitarlo, así como qué personas necesitan esta acta para realizar algún proceso legal.

De acuerdo a la información oficial del Gobierno de México, la CURP Temporal con fotografía tiene como a fin acreditar la identidad de la población mexicana repatriada en los Estados Unidos y brindarles un documento que funcionará como mecanismo de identificación, para facilitar trámites y gestiones de búsqueda de ejercer los derechos cuando regresen a su país.

Qué es este documento

La Clave Única de Registro de Población Temporal para Extranjeros (CURP), es una herramienta de identificación oficial, que se expide por un periodo de 180 o 365 días naturales, ya sea que se encuentren en México y que hayan acreditado en los procedimientos para en el territorio nacional, en condición de estancia de la autoridad migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

Qué diferencia hay entre la CURP Temporal y la CURP permanente

La diferencia es que la Clave Única de Registro de Población Temporal para Extranjeros tiene una vigencia de 180 hasta 365 días, y la Clave Única de Registro de Población permanente no tiene vigencia.

En caso de que vivas en el país de manera irregular y no tienes una opción de regularización, la dependencia señala que no puedes tramitar una opción de regularización, no podrás solicitar este documento.

Para qué me sirve la CURP Temporal

La Clave Única de Registro de Población Temporal para Extranjeros sirve para llevar el registro de la población extranjera en México. Este documento se reflejará en la constancia de la CURP Temporal para extranjeros, que acredita dicha clave asignada. Además, en aquellos documentos que las dependencias y entidades de la administración pública expidan y consideren la Clave Única de Registro de Población.

En la siguiente dirección electrónica, puedes conocer los 44 trámites para los que te sirve este documento, https://www.gob.mx/interoperabilidad/articulos/tramites-que-interoperan-con-curp. Es importante resaltar que la clave única es individual por lo que solo puedes usar este documento de manera personal, por lo que deberás realizar este procedimiento para cada miembro de su familia.

Quiénes pueden realizar el trámite de la CURP Temporal

Las personas extranjeras que soliciten, ante el Instituto Nacional de Migración o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, una condición de estancia en términos de lo que dispone la Ley de Migración, con excepción de los que ingresen al país con fines turísticos.

Asimismo, las personas extranjeras que soliciten el reconocimiento de la condición de refugiado ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o la condición de estancia regular como visitante ante el Instituto Nacional de Migración, podrán tramitar la CURP temporal para extranjeros.

En dónde puedo tramitar la CURP Temporal

Es necesario que acudas a un módulo del Instituto Nacional de Migración, cuya información podrás encontrar en el siguiente link https://www.gob.mx/inm/acciones-y-programas/horario-y-oficinas-del-inm, o a través del teléfono 01 800 00 46264.

O a un módulo de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, cuya información puedes encontrar en el siguiente sitio electrónico https://www.gob.mx/comar/articulos/donde-esta-comar?idiom=es

Qué vigencia tiene este trámite

La vigencia de la Clave Única de Registro de Población Temporal para Extranjeros está claramente definida en la constancia que te entregan, la cual puede emitirse por 180 a 365 días, esto dependiendo de la solicitud de estancia que hayas tramitado, ante el Instituto Nacional de Migración o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

En caso de que quieras obtener más información para tu trámite de la CURP Temporal, te puedes comunicar al Centro de Atención y Servicio del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, al 01 800 911 11 11 o puedes escribir un correo electrónico a contactorenapo@segob.gob.mx.