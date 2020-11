Cae venta de disfraces para Halloween debido a pandemia de Covid-19 en México

México.- La pandemia por el Covid-19 ha ocasionado múltiples catástrofes en el mundo entero, la más dolorosa, por ser la causa más directa, es, sin duda alguna, la muerte de más de un millón de personas a raíz de infectarse del virus. Por su parte, otro de los desastres que este virus ha provocado es el desplome de la economía, de la que pocos rubros en el comercio se han podido salvar, como lo demuestra el derrumbe de las ventas en disfraces y accesorios para Halloween y Día de Muertos, que este año registraron una caída de entre el 60 y 70%, así lo estima la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

A pesar de ser una celebración anglosajona, la tradición de salir a las calles a decir "dulce o truco" ha ido tomando fuerza en México durante los últimos años, sobre todo en los sectores más jóvenes de la población, sin embargo, este año serán pocos los personajes que saldrán a las calles a realizar sus travesuras de la noche de brujas, esto debido al confinamiento por la pandemia del coronavirus.

Aunque el no festejar Halloween es una excelente medida contra la propagación del virus, el hecho de que este evento no se lleve a cabo perjudica la economía de aquellas personas que se dedican a la venta de disfraces. Y es que para muchos de estos comerciantes los meses de octubre y noviembre llegan a representar entre el 40 y 60 % de sus ventas anuales.

De acuerdo con diversos periódicos locales, las personas que desde hace décadas se dedican a la venta o hechura de disfraces, se lamentan de ver caer sus ventas de forma tan drástica este 2020, ya que esto también los ha orillado a despedir a sus empleados. Los comerciantes argumentan que fueron diversos factores los que afectaron las ventas de este tipo de indumentarias para días como Halloween o Día de Muertos, aunque todos estos relacionados directa o indirectamente con el Covid-19.

Aunado a que muchos de estos comercios, por no ser esenciales, estuvieron cerrados cerca de 3 meses, otro de los factores que influyeron a la caída en las ventas de disfraces fue el cierre de escuelas en todos los niveles educativos, puesto que, al no tener clases presenciales ,no se llevaron a cabo los diferentes eventos con motivo de las distintas celebraciones, tales como las fiestas patrias o los desfiles de primavera, por lo que los padres no acudieron a comprarles los atuendos a sus hijos.

Aún con el panorama catastrófico generado por la contingencia sanitaria del coronavirus, los vendedores no dejan de tener la esperanza de que las fiestas de diciembre vengan a darles un respiro, debido a que el mes de diciembre es una de las fechas donde ven mayor alza en sus ventas , de ahí que esperen con sentida fe que, con todo, este año no sea diferente.

Compra de disfraces en línea

Una de las modalidades de compra-venta más socorridas por las personas en los últimos tiempos, es el comercio electrónico (e-commerce). Hoy, como nunca antes, los compradores han decidido echar mano del comercio electrónico para realizar la compra de todo tipo de artículos y para este Halloween y Día de muertos no será la excepción.

Según datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), para Halloween, 2 de cada 10 usuarios comprarán algún servicio o producto,; a su vez el número crece cuando se trata del Día de Muertos, puesto que 3 de cada 10 personas manifestaron que harán alguna compra relacionada con los festejos del Día de muertos.