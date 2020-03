Caída del peso mexicano roza niveles históricos rumbo a terreno desconocido

México.- Ante la crisis global del coronavirus y la caída del precio del petróleo, el dólar interbancario cerró este lunes en 21,18 pesos mexicanos, una caída que roza los niveles históricos de enero del 2017 cuando se alcanzó el máximo de 21,93 unidades por billetes verde, según datos del Banco de México.

Al describir el fenómeno como "un escenario caótico", Gabriela Siller, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, señaló este lunes que el tipo de cambio llegó (a lo largo de la jornada) a depreciarse hasta 10,07 %, algo no visto desde octubre de 2008, al inicio de la última crisis financiera.

Finalmente, el dólar estadounidense cerró este lunes con una apreciación del 5,3 % frente al peso mexicano si se compara con la jornada anterior, cuando la cotización se situó en 20,11 unidades.

No hay manera de calcular hacia dónde pueda llegar el tipo de cambio porque no hay niveles técnicos, no hay tampoco una herramienta de análisis fundamental que nos diga hacia dónde iría, dado que es un terreno desconocido", manifestó la analista.