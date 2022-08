Caída generalizada en Wall Street: acaba la racha del S&P 500

NUEVA YORK.- Las acciones caían el viernes luego del mediodía en Wall Street, colocando a los principales índices en camino de sufrir pérdidas que pondrán fin a una sólida racha de ganancias semanales.

Las acciones de tecnología tuvieron algunas de las mayores pérdidas y la caída del sector pesó mucho en el mercado en general. Microsoft caía un 1.3por ciento.

Los minoristas, los bancos y las empresas industriales también cayeron con fuerza en medio de la caída generalizada.

Siendo las 12:30 de la tarde, hora del Este, el índice S&P 500 caía un 1.2 por ciento. El índice de referencia se encaminaba a interrumpir una racha alcista de cuatro semanas. El Nasdaq se desplomaba un 1.96 por ciento y también parecía dirigirse a poner fin a cuatro semanas de ganancias.

El Promedio Industrial Dow Jones caía un 0.73 por ciento y ya estaba ligeramente en números rojos durante la semana.

Bed Bath & Beyond se hunde en bolsa

La cadena estadounidense de tiendas para el hogar Bed Bath & Beyond se hundía este viernes en bolsa tras confirmarse que uno de sus accionistas más importantes ha vendido todos sus títulos, que habían sido últimamente una de las apuestas favoritas de muchos pequeños inversores y especuladores.



Media hora después de la apertura de Wall Street, las acciones de la compañía se desplomaban alrededor de un 40 por ciento, perdiendo buena parte del terreno que habían ganado entre la semana pasada y mediados de esta, un "rally" alimentado por inversores que se reúnen en foros de internet con fines especulativos.



La caída de Bed Bath & Beyond comenzó el miércoles y se aceleró hoy tras saberse que el multimillonario Ryan Cohen, gestor de la firma RC Ventures, se ha deshecho del 10 por ciento de la empresa que controlaba.



Cohen se hizo con esa participación este año y trató de forzar varios cambios en la compañía, pero unos meses después ha optado por abandonar su posición y hacer caja aprovechando la subida de la cotización de Bed Bath & Beyond.



Según cálculos de la cadena CNBC, el inversor se ha embolsado al menos 59 millones de dólares con la operación, aunque la cifra podría ser mayor por las opciones que manejaba.

Este mes, el movimiento de acciones de Bed Bath & Beyond ha sido extraordinariamente alto y la firma se ha convertido en una de las más comentadas en foros de internet donde algunos usuarios discuten y coordinan operaciones.



La compañía ya figuraba entre las primeras que estos pequeños inversores habían identificado cuando a comienzos de 2021 ganó fuerza el que se conoce como fenómeno de las acciones "meme" y que tuvo en la cadena de tiendas de videojuegos Gamestop su máximo exponente.



En la mayoría de casos, estos inversores buscan compañías en apuros y cuya cotización está muy baja para especular y tratar de hacer dinero rápidamente.



Como ejemplo, varios medios especializados se han hecho eco en las últimas horas del caso de un joven estadounidense que supuestamente logró un beneficio de 110 millones de dólares al vender esta semana sus acciones de Bed Bath & Beyond, que habían comprado por 25 millones de dólares.



La cadena de tiendas de productos para el hogar ha visto en los últimos meses cómo sus ventas caían con fuerza y sufre problemas de liquidez tras registrar importantes pérdidas.