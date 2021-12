¿Cargos no reconocidos en tu TDC? Condusef te dice qué hacer y cómo reportarlos

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieras (Condusef), invita a los usuarios a mantenerse alerta de sus movimientos financieros y en caso de registrar un cargo no reconocido en tu tarjeta de crédito o débito a fin de poder realizar o presentar una queja.

Antes de entrar en pánico o dar el dinero de la compra, es necesario que sepas que existen diferentes maneras de solucionar las cosas, pues la Condusef ha presentado una serie de recomendaciones de qué es lo que debes hacer para evitar caer en este fraude.

En caso de ser víctima de un fraude bancario o de tener un cargo no identificado en tu cuenta de una entidad financiero, la Comisión recomienda seguir los siguientes pasos para poder presentar tu queja:

Conserva la calma: Manten la calma y llama a tu entidad financiera , posteriormente reporta los cargos no reconocidos y cancela tu tarjeta, esto evitará que los delincuentes realicen otras operaciones con ella.

Presenta tu queja en la Unidad Especializada (UNE) de tu Banco: Aquí te brindarán una solicitud de aclaración, la cual también podrás realizar desde el portal digital.

de tu Banco: Aquí te brindarán una solicitud de aclaración, la cual también podrás realizar desde el portal digital. El Banco está obligado a entregarte un acuse de recibo de la solicitud, con un folio, fecha y hora de recepción (Consérvalo).

Esperar 48 horas: De manera general tras 48 horas a tu reclamación, la institución financiera podrá abonarte los recursos correspondientes al cargo no reconocido. Cabe aclarar que la entidad continuará con la investigación la cual puede tardar hasta 45 días

¡Ojo! También existe la posibilidad de revertir el abono: si se demuestra que tú o alguno de tus tarjetahabientes adicionales autorizó la compra u operación.

Tiempo de espera: En caso de que hayan pasado 45 días y la institución no te entregue u dictamen, significa que tu reclamación procedió

Si pasados los 45 días la institución no te entrega un dictamen, quiere decir que tu reclamación procedió.

Recuerda: el banco no podrá cobrarte intereses moratorios generados por la falta del pago del cargo reclamado ni reportarte al Buró de Crédito.

Asimismo, la Condusef señala que las entidades bancarias tienen la obligación de reponer los cargos no reconocidas a más tardar el segundo día hábil bancario siempre y cuando las operaciones se hayan realizado 48 previas a la reclamación.

En el caso de que el cargo se haya realizado a través de una tarjeta de crédito, la devolución se realizará si el cuentahabiente emite la queja en un plazo de 90 días posteriores al fraude.

De igual manera, las víctimas también podrán presentar quejar relacionadas al consumo o cargos no reconocidos, una solicitud de cancelación de producto no atendida, disposición de efectivo en cajero automático no reconocida, así como depósito no reflejado, esto a través de un Portal de Queja Electrónica.

Es importante señalar que, a fin de evitar robo de identidad, la Condusef advierte que el banco nunca solicitará datos bancarios mediante llamada telefónica, mensaje de texto o algún correo electrónico. En caso de que no obtener respuesta por parte del banco, podrás llamar al número del Centro de Atención Telefónica (CAT) 55 53 400 999.