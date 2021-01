Carreras y oficios mejor pagados en México

Si estás a sólo unos pasos de completar la preparatoria, es probable que no sepas qué carrera continuarás estudiando. Aquí te contamos qué carreras y oficios tienen los salarios mejor pagados en México, así puedes tomar decisiones en base a estos antecedentes.

Carreras mejor pagadas en México:

Medicina : 17 mil 449 pesos.

: 17 mil 449 pesos. Electrónica y Automatización: 15 mil 109 pesos.

y Automatización: 15 mil 109 pesos. Ciencias ambientales : 14 mil 320 pesos.

: 14 mil 320 pesos. Mercadotecnia y publicidad : 13 mil 765 pesos.

: 13 mil 765 pesos. Administración o gerencia : 15 mil pesos.

: 15 mil pesos. Contabilidad y fiscalización : 13 mil 357 pesos.

: 13 mil 357 pesos. Construcción e ingeniería civil : 12 mil 858 pesos.

: 12 mil 858 pesos. Ingeniería mecánica o industrial : 12 mil 843 pesos.

: 12 mil 843 pesos. Docencia : 10 mil pesos.

: 10 mil pesos. Psicología: de 9 a 11 mil pesos.

La enfermería es una de las ocupaciones más demandadas, pero según la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), la otra profesión de mayor crecimiento es la fisioterapia, pues en 2010 solo se inscribieron 4.000 alumnos. Durante el ciclo anual, la demanda aumentó a más de 12.000 estudiantes.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: ¿Cuáles son los servicios que puedo pagar en tiendas Oxxo?

Sin embargo, no es porque la demanda de la carrera sea tan grande que a veces no se pueda realizar el pago. Las carreras que más eligen las personas en México son:

Enfermería y cuidados : 54.3 por ciento

: 54.3 por ciento Fisioterapia : 53.5 por ciento

: 53.5 por ciento Psicología : 49 por ciento

: 49 por ciento Arquitectura y urbanismo : 46.7 por ciento.

: 46.7 por ciento. Comunicación y periodismo : 46.7 por ciento.

: 46.7 por ciento. Biología y bioquímica : 45.6 por ciento.

: 45.6 por ciento. Veterinaria : 37.5 por ciento.

: 37.5 por ciento. Técnicas audiovisuales y producción de medios : 31.9 por ciento.

: 31.9 por ciento. Estomatología y odontología : 30.6 por ciento.

: 30.6 por ciento. Medicina : 17.3 por ciento.

: 17.3 por ciento. Ingeniería: 14 por ciento.

Entérate cuáles son las carreras y oficios mejor pagados en México

Oficios mejor pagados en México:

Operador de maquinaria : hasta 22 mil pesos mensuales.

: hasta 22 mil pesos mensuales. Representante de ventas : 15 mil pesos mensuales más comisiones.

: 15 mil pesos mensuales más comisiones. Asistente personal multidisciplinario : 15 mil pesos mensuales.

: 15 mil pesos mensuales. Chofer de carga : 15 mil pesos mensuales.

: 15 mil pesos mensuales. Técnico en trabajo social : 8 mil pesos mensuales.

: 8 mil pesos mensuales. Mecánico(a) automotriz : 8 mil pesos mensuales.

: 8 mil pesos mensuales. Taquero : 8 mil mensuales.

: 8 mil mensuales. Dependiente de mostrador : 6 mil pesos al mes.

: 6 mil pesos al mes. Empleado de anaquel o tiendas de autoservicio : 7 mil pesos al mes.

: 7 mil pesos al mes. Ayudante de carpintería : 5 mil 500 al mes.

: 5 mil 500 al mes. Trabajador de un rancho : 3 mil pesos al mes.

: 3 mil pesos al mes. Costurero : 3 mil 60 pesos al mes.

: 3 mil 60 pesos al mes. Velador: 3 mil pesos al mes.

Operadores de maquinaria ganan hasta 22 mil pesos al mes en México

Los oficios que más eligen las personas en México son:

Taquero.

Globero.

Organillero.

Vale la pena mencionar que los salarios del oficio de globero y organillero son variables porque dependen de los ingresos por ventas y la cooperación de la gente.

Leer más: ¿Cómo crear un fondo de ahorro para emergencias y metas?

Un oficio se define como el trabajo de aprendizaje basado en la práctica diaria. Un ejemplo son las actividades que realizan los carpinteros, zapateros, etc. Además, algunos cursos pueden ayudarlo a concentrarse en el tema. Puedes obtener un título a través de diversos estudios en universidades y otras instituciones educativas, luego de completar los cursos especificados obtendrás un título que acredite que has estudiado en un período de tiempo determinado. Por ejemplo, puede incluir médicos, arquitectos, administradores, abogados, etc.

Lo que diferencia a la carrera del oficio es el título que se emite al final de la profesión, para la profesión los conocimientos se pueden aprender con el tiempo a través de la enseñanza de los padres, por lo que esta persona comienza a desarrollar sus habilidades.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), debido a la pandemia Covid-19, el número de desempleados ha aumentado un 11,7%, o 6 millones de personas están desempleadas, lo que representa el 44%. Cien mexicanos tienen problemas por la reducción de salarios.

Por Juan Luis Tordecillas Sandoval