Carta de situación fiscal del SAT pone en riesgo a empresas de México

México.- Un riesgo para las finanzas de las empresas genera el que los empleados no les entreguen las constancias de situación fiscal, al ser un requisito del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

El problema

Raúl Eduardo Favela Montes, presidente nacional de la Federación de Asociaciones de Colegios de Contadores, advirtió que de no entregarse por el trabajador al empleador la constancia de situación fiscal, este no podrá deducir la nómina ante Hacienda.

Ante esta situación, será el incumplimiento de este trámite por el trabajador el que generará complicaciones a las finanzas de las unidades económicas.

“Sí es importante para el empresario porque si no no va a hacer la nómina, no puede hacer el deducible”, reiteró.

Recordó que será hasta finalizar el mes de junio el plazo que se ha determinado para realizar el trámite ante el SAT, que aún se desconoce cuál es la finalidad al ser datos que ya tiene registrados Hacienda, o bien, podría ser solamente para actualizar datos de los contribuyentes.

Lamentó que estos nuevos criterios han generado conflictos en atención en las oficinas del SAT a nivel nacional, ya que no solo en Sinaloa se presentan filas de hasta tres cuadras de personas interesadas en realizar trámites.

“Es un dato que ya tiene Hacienda, pero lo hacen no sé en qué sentido, a lo mejor para que se actualicen algunos trabajadores, tener más datos de ellos porque solicitan firma, muchas veces el domicilio no es en el que están y entonces es el que creo que quiere actualizar Hacienda”, dijo.

El Dato

Constancia de situación fiscal

Es un documento que es entregado al trabajador por el Servicio de Admi-nistración Tributaria (SAT) y este a las empresas, para entregarse de nueva cuenta a el SAT.