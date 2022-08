Casi el 50 por ciento de trabajadores y trabajadoras en México no cuentan con un contrato laboral

El 50 por ciento de trabajadores y trabajadoras de México no cuentan con un contrato laboral legal que les otorge seguridad legal, ni de salud e incluso amparo ante despidos injusticados.

Son más de 39 millones de personas que no tienen un contrato laboral que les acredite el trabajo que realizan, mismo que no les permite contar con las prestaciones que dicta la Ley Federal del Trabajo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) menciona que son más de 16 millones de personas que están trabajando pero no cuentan con un contrato laboral que los acredite como prestadores de servicios.

No cuentan con servicios médicos públicos que los ampare de alguna enfermedad o riesgo de trabajo, no tienen derecho a solicitar créditos de vivienda e incluso la mayoría recibe su dinero en efectivo y no en una cuenta de nómina bancaria.

La mayoría de las personas que están bajo estas "contrataciones" son las pertenecientes de los micronegocios o pequeñas y medianas empresas que incluso la mayoría no están dadas de alta ante el SAT.

Al no existir un contrato laboral las y los trabajadores prestan sus servicios trabajan más de 35 horas semanales con ingresos más bajos qu el salario mínimo, son muy pocos los que a pesar que trabajan más de 48 horas ganan el doble semanalmente.

Trabajos que al no tener un contrato fijo son temporales en su mayoría y pueden ser despedidos injustificadamente y no existe un amparo legal que los protega, ya que no existe un contrato como tal.

Te recomendamos leer: