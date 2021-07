Cierre fronterizo afecta más a USA que a México: Tatiana Clouthier

Estados Unidos.- La titular de la Secretaría de Economía (SE), Tatiana Clouthier, señaló que el cierre de la frontera con Estados Unidos desde hace más de un año "afecta un poco más" al territorio norteamericano que a México.

Durante la presente semana, Clouthier Carrillo realizó una reunión de trabajo en Washington con el objetivo de dialogar con diversos sectores acerca de la relación comercial bilateral y las preocupaciones que tiene el gobierno mexicano sobre las reglas de origen del sector automotriz.

En conferencia de prensa, todavía en la nación estadounidense, la funcionaria sostuvo que aunque el cierre de los cruces fronterizos perjudica más a USA que a la república mexicana, la decisión de si se abre o no la misma a viajes no esenciales es responsabilidad de la administración del presidente Joe Biden.

Durante los primeros meses de 2020, con el arribo de la pandemia de Covid-19, el gobierno del expresidente Donald Trump decidió restringir los viajes no elementales, es decir, los que no son por motivos académicos o de salud hechos por tierra, a fin de contener los contagios y la propagación. Por ello, cada día 21 de cada mes, ambos gobiernos conversan sobre si existen las condiciones o no de abrir uno de los pasos más transitados en el mundo.

Tatiana Clouthier aclaró que el tema de la apertura de la frontera no fue algo que se haya tocado durante su visita de trabajo con los funcionarios estadounidenses, sin embargo, enfatizó que es algo que el presidente López Obrador ha comentado directamente.

Sostuvo que con el apoyo que dio Estados Unidos al donar un millón de dosis de la vacuna contra Covid-19 de Janssen, Johnson & Johnson, sumado a la campaña de inoculación que se ha emprendido en los estados y municipios fronterizos se podría comenzar a hablar de la posibilidad de acceso.

A pesar de que expuso que se cree que el tema del cierre afecta más a USA que a México, solo le corresponde al primero tomar decisiones al respecto, por lo que México no puede inmiscuirse en ello.

