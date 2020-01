Cifras de generación de empleo en México continúan a la baja

México.- La tendencia neta del empleo para México en el primer trimestre de 2020 es de un incremento del 9 por ciento; sin embargo, en el mismo periodo del 2019 fue de más de 13 por ciento.

Esto, aunado a la baja de empleos formales que reportó el Instituto Mexicano del Seguro Social durante el último mes de diciembre, genera un panorama poco alentador para el país.

Según la encuesta de expectativas de empleo ManpowerGroup, para el primer trimestre del 2020, que abarca de enero a marzo de este año, se estima que los sectores que prevén ritmo de contratación son la agricultura y pesca; los servicios, con el 10 por ciento; y le siguen el comercio, construcción, minería y extracción; además, la manufactura con 9 por ciento, y comunicaciones y transportes con el 7 por ciento.

Informalidad

Mónica Flores Barragán, presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica, señaló que el problema radica en la informalidad de empleo pues, a su parecer, la informalidad genera lo negativo de los pocos avances en generación de empleo que se tienen.

“El gran cáncer que enfrenta nuestro país es la informalidad, porque genera muchos aspectos negativos que se ven reflejados a través de una menor recaudación, sueldos precarios, la falta de acceso a los sistemas de salud, fondos de pensiones, entre otros”, puntualizó.

Por el contrario, opinó que a través de una economía formal se brindan los derechos laborales básicos para todo trabajador.

Pocos apoyos

Respecto a ello, el fiscalista Daniel Visca Monsiváis destacó que las disminuciones de empleos formales que se han estado presentando en los últimos meses son debido a que existe una incertidumbre en el sector empresarial, mismo que genera cierre de negocios y recortes de personal.

Así, resaltó que actualmente son pocas las empresas que pueden sobrellevar la situación económica del país, entre ello, el incremento de impuestos e insumos, lo que podría ser un factor determinante para las cifras poco alentadoras para el país, agregado a la falta de apoyos.

En este tema, destacó que de cada 100 empresas que se constituyen, solo 4 llegan al éxito, lo que quiere decir que 96 terminan disminuyendo la planta laboral, o desaparecen, por ello la importancia de entrar a una nueva cultura empresaria.

“Somos emprendedores, tenemos la idea, pero entramos a México y hay muchos trámites, muchos requisitos, mucha responsabilidad, con Seguros Social, Infonavit, Secretaría del Trabajo, licencias de construcción; y si no estás preparado para eso y no tienes financiamiento, y no hay fondos en Gobierno, llega el momento de que se asustan”, lamentó.