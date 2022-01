Citibanamex apelará medidas cautelares que impiden su proceso de venta

México.- Citibanamex dio a conocer que procederá a apelar las medidas cautelares impuestas por el Poder Judicial que impiden que continúe con el proceso de venta de su negocio minorista en México hasta que salde el dinero reclamado por Oceanografía por concepto de daños y perjuicios contra la misma.

Lo anterior al hacer hincapié en que "no existen bases legales legítimas" para frenar la venta de su cartera minorista en la república mexicana, proceso que anunció la semana pasada y cuyo objetivo es centrarse en el negocio mayorista.

El pasado jueves 20 de enero, el juez Septuagésimo Primero de lo Civil en la Ciudad de México dictó medidas cautelares contra Citibanamex por el caso Oceanografía, entre las que se encuentra el que "se abstenga de realizar venta o transmisión de acciones, activos y demás bienes tangibles e intangibles, hasta en tanto no se resuelva en sentencia definitiva el juicio principal".

Ante ello, el viernes el banco filial de Citigroup dejó en claro que las medidas legales expedidas por el jurista todavía no son efectivas, al tiempo que aseveró que las mismas carecen de bases legales.

“Consideramos que no hay bases legales legítimas para que el juez haya emitido esta medida cautelar, la cual aún no es efectiva, particularmente dadas las alegaciones infundadas contenidas en la demanda. Planeamos apelar la medida cautelar y actualmente no esperamos que este asunto tenga ningún impacto en el cronograma para la venta de nuestro negocio de consumo en México”, explicó.

En este sentido, el grupo financiero adelantó que contemplan apelar las medidas impuestas por el Poder Judicial mexicano, aunque precisó que no tienen previsto que estas afecten la agenda planteada para la venta del negocio de consumo en territorio mexicano.

Fue en 2014 cuando Citigroup dio a conocer que Citibanamex había sido presuntamente defraudada por la empresa naviera Oceanografía por un monto que ascendía a 500 millones de dólares, por lo que presentó una demanda legal en contra de la compañía. No obstante, tras casi 7 años de litigio, el banco no ha podido comprobar que dicho fraude existió, por lo que ahora el corporativo de servicios petroleros está reclamando legalmente la reparación de daños.