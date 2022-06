Ciudadanos dudan del plan de AMLO para bajar efectos de la inflación

Resultados. No obstante, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) señaló a inicios de junio en que intentar contener los precios de los productos que integran la canasta básica de México no es fácil y que los precios siguen incrementándose. Lo anterior al sostener que el mercado nacional es muy grande, además de que México cuenta con un piso comercial diferenciado entre sí, por lo que no resulta tan sencillo como proponer establecer precios máximos como pretende hacer el Gobierno federal con su plan antiinflacionario.

Lo cierto es que en México, para hacerle frente al nivel actual de inflación que afecta al país, de 7.65 por ciento, de acuerdo con el Inegi, requiere que las partes económicas y el gobierno caminen del mismo lado, como lo han considerado los economistas César Valenzuela y Rajid Roberto Luna Cruz. Y es que, en México, 6 de cada 10 hogares no tienen garantizada la alimentación. Para el 70.59 por ciento de los 100 lectores entrevistados por redes sociales y cara a cara, el plan contra la inflación promovido por el gobierno de México sí es algo prioritario. Solo un 20.59 por ciento dijo que no.

Al ser cuestionados del porqué de esta desconfianza, algunos lectores destacaron que no toma en cuenta la situación que atraviesa la población más vulnerable económicamente y no otorga suficiente apoyo a los productores primarios.

Lorena Caro

