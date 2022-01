Comce advierte sobre freno al comercio exterior de México con reforma eléctrica

México.- Este jueves, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce) advirtió que la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador frenará las inversiones y el comercio exterior de México.

En conferencia de prensa virtual, Fernando Ruiz Huarte, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, expuso que, tras analizar todo lo que se ha mencionado sobre la iniciativa de enmienda constitucional propuesta por el jefe del Ejecutivo Federal, se pueden hacer diferentes modificaciones al proyecto original y, una vez concretados, ser aprobada por los legisladores en el Congreso de la Unión.

En este sentido, el directivo manifestó la preocupación del organismo que encabeza por la afectación que pueda ocasionar la también conocida como "contrarreforma eléctrica", ello al indicar que existe la posibilidad de que este impida el crecimiento de la generación de energía en la república mexicana y que ello, a su vez, frene el desarrollo de las empresas.

“Tenemos la preocupación de que la reforma eléctrica no permita el crecimiento en la generación de energía, y que esto frene el crecimiento y el desarrollo de las empresas, ese es un tema que tenemos que ver cómo se define para que no vaya a haber un riesgo de no tener un crecimiento como lo requiere el país", remarcó.

Asimismo, dio a conocer que otra de las preocupaciones que embarga al Comce en relación al proyecto legislativo es la probabilidad de que, tras aprobarse, se eleven los costos de las tarifas eléctricas, lo que, subrayó, podría restar competitividad al comercio exterior del país.

“Provocaría que dejemos de crecer, y dejar de tener inversiones que vayan enfocadas en producir para exportar porque tenemos costos más altos que nos saquen de competencia. Esa es la preocupación que tenemos”, expuso.

Apenas hace unos días, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) pidió a la ciudadanía mexicana no dejarse engañar por las promesas que hace el gobierno federal referente a la reforma eléctrica y la disminución del costo de la energía eléctrica, resaltando que, hasta la fecha, son las empresas privadas las que la ofertan a un precio más accesible y no la Comisión Federal de Electricidad (CFE).