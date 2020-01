Comercio electrónico en México está en la mira del SAT

Sinaloa.- Las estimaciones de crecimiento respecto al comercio electrónico en el país son altas. Diversos estudios coinciden en que el 2019 ha sido un año de números verdes, y para el 2021 podrían mejorar las cifras de la mano de la economía mundial.

La consultora especialista en internet eMarketer reveló en su estudio «Comercio electrónico global 2019» que México se ubica en la cima de los diez países con el mejor crecimiento en comercio electrónico durante el 2019, con un estimado del 35 por ciento, seguido por India y Filipinas, con 31 por ciento.

Para expertos en contaduría y economía entrevistados por EL DEBATE, dichos números fueron los motivos principales que llevaron al Senado mexicano a implementar una serie de medidas de fiscalización para empresas extranjeras que ofrecen servicios de este tipo el país.

Mecanismos digitales

En entrevista para EL DEBATE, Carlos Adrián Ortiz Saldaña, contador público, explicó que desde finales del 2019 se aprobó en el Senado que las empresas extranjeras que vendan servicios, bases o sean intermediarios tendrán obligaciones como si fueran mexicanas, tales como darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria, tener un representante en México, pagar IVA, retener IVA y demás obligaciones.

Además, indicó que el motivo de las autoridades fiscales es principalmente recaudatorio, cobrar IVA por medio de extranjeros en operaciones que anteriormente no se cobraba: «Los residentes en el extranjero lo más seguro es que no lo acepten y traten de buscar más alternativas para no tener todas esas obligaciones», señaló, al explicar que, pese a que la medida ya fue aprobada, será hasta el 1 de junio del 2020 cuando sea aplicada.

Carlos Adrián Ortiz Saldaña agregó que la medida tomada por el Senado no impacta a la venta digital de empresas mexicanas, puesto que estos ya se encuentran en la mecánica de desglosar su IVA y pagarlo.

Por su parte, la economista Jéssica Soto Beltrán explicó que el debate de la regularización de empresas que ofrecen servicios en línea es global, no solamente de México.

Expuso que el secretario de Hacienda de una manera está dimensionando cuál es el peso que tiene la economía digital: «Solamente el comercio electrónico representa, de acuerdo con los datos del Inegi del 2018, el 4.5 por ciento del producto interno bruto en México, que no es nada menor», expuso.

Mencionó que es necesaria la regularización y que las empresas entren a un sistema de fiscalización y regulación, porque el problema alrededor de ellas es doble.

Por un lado, dijo que no solamente se trata de la recaudación de ingresos, sino también de la regulación, porque el usuario de estas plataformas también tiene que tener a través de estos mecanismos de fiscalización quien los respalde o esté cuidando los intereses del consumidor, no solamente de las empresas.

Beneficios al consumidor

Jéssica Soto Beltrán agregó que es difícil cuantificar cuánto representa la economía digital o cuántos son los beneficios que están generando en toda la estructura económica de un país: «Hay que entender que esto no solamente se refleja o se mide a través del comercio electrónico, porque no solo impacta en el comercio, en las ventas electrónicas, sino también cómo beneficia a la gente, como el Gobierno electrónico, cómo la gente está simplificando en tiempo, en dinero, realizar todos los trámites que antes realizaba a través de los métodos convencionales. Ahora, a las plataformas digitales se ahorra presupuesto, porque ya no tiene que tener toda esa infraestructura, ahora se hace mucho más ágiles, rápidos y menos costosos, tanto para el Gobierno, como para la gente».

La economista sostuvo que también se presenta como una forma de oportunidad de negocios, con ejemplos de empresas que han logrado cotizar en la bolsa y que han tenido beneficios significativos alrededor del mundo.

A pesar de la intención de que se regularicen diversas empresas que ofrecen comercio digital y aun cuando empresas establecidas en México ya tienen estas obligaciones, Soto Beltrán hizo hincapié en el caso de la economía digital informal, que ocurre en la venta de cualquier tipo de artículo o servicio a través de redes sociales: «Este esquema de fiscalización se hará con empresas grandes, empresas que sabemos quiénes son, cómo están constituidas, pero para la economía digital, que le llamaríamos nuevo concepto informal, ahí sí es muy difícil regularlo».

Consideró que la única forma de que esta economía digital informal se regularice es que dependa mucho del consumidor, que sepa que carece de garantías por daño o devolución del producto, por ejemplo.

Cifras globales

En un panorama mundial, el reporte «Comercio electrónico global 2019» detalla que el mercado minorista del comercio electrónico global alcanzará los 25 mil 38 billones de pesos en 2019, que representa un aumento de 4.5 por ciento en comparación con el 2018. Además, estima un crecimiento en 2019 de 3 mil 535 billones de pesos por comercio electrónico y 5 mil billones para el 2021.

Asimismo, señala que Latinoamérica es la segunda región en el mundo con mayor crecimiento en ventas online, con el 21.3 por ciento, solo por debajo de Asia-Pacífico, que mantiene el 25 por ciento.

