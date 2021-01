¿Llevas ya bastante tiempo pagando tu vivienda de Infonavit y realmente no tienes ni idea de cuánto has abonado ni de cuánto tiempo te falta para terminar de saldar tu cuenta del crédito hipotecario? No busques más, aquí daremos contestación a la cuestión "¿Cómo checar si ya terminé de pagar mi crédito Infonavit?"

Si estás leyendo esto seguramente eres uno de los cientos de miles de asegurados del IMSS que desde ya hace algunos años están pagando su crédito hipotecario de vivienda y que desconocen en qué estado se encuentra su cuenta con el Fondo de Vivienda. Si te encuentras en esta situación, primero que nada te recomendamos que lo antes posible salgas de ella, puesto que conocer esos datos es muy importante.

Pero no pienses que te vamos a dejar con la recomendación y saldremos corriendo, al contrario. En esta nota te diremos dónde puedes consultar cuánto llevas de abono o, en dado caso, si ya terminaste de pagar, para que, de ese modo, puedas poner manos a la obra.

De acuerdo a la información que nos proporciona el portal web Mi Infonavit en la sección "Mi cuenta", conforme a la era de la digitalización de la mayoría de los trámites, ahora ya no te verás en la obligación de presentarte a una oficina del Infonavit para poder conocer como se encuentra tu crédito. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, podrás tener acceso a esta información desde tu computadora o celular.

Además de que hacerlo vía Internet te permitirá evitar las molestas y tardadas filas, con lo que te rendirá de una mejor manera el tiempo, hacerlo mediante estos medios hará que puedas estar checando tu cuenta de forma continua.

Cabe destacar que para consultar tu estado de cuenta tienes dos opciones: por un lado, usar la página web "Mi cuenta Infonavit" (https://mi-infonavit.org/mi-cuenta-infonavit/), en la que, aunado a que podrás hacer las consultas que desees, también tendrás la oportunidad de descargar archivos con este información.

Antes que nada, debes de saber que el portal te solicitará que ingreses "tu cuenta", si es que aún no te has dado de alta, tendrás que dar clic en la leyenda "quiero una cuenta", al momento que la presiones, la página te pedirá que ingreses distintos datos (Número de Seguridad Social, CURP, RFC, correo electrónico y contraseña). De hecho, la interfaz es parecido a cualquier red social.

Ya tienes tu cuenta, ¿ahora qué?

Para poder acceder a tu estado de cuenta de crédito, tendrás que seguir 3 sencillos pasos:

Ingresar al portal de Infonavit (Mi cuenta Infonavit) y poner tu usuario. Una vez dentro, buscarás en el menú izquierdo la opción "Mi Crédito", esta te dará la información de tu cuenta (cuánto has pagado de tu crédito). Te dará la opción de descargar la información en formato PDF.

Infonavit recomienda a todos sus derechohabientes que estén consultando su estado de cuenta mes con mes, información que aconseja guardar en una carpeta electrónica para que puedas llevar un historial de tu cuenta, con lo que podrás seguir puntualmente tus pagos.

También por SMS

Ahora bien, otra de las opciones con las que cuentas para consultar tu estado de cuenta es mediante un mensaje SMS.

Infonavit pone a tu disposición la consulta de tu crédito a través de un mensaje SMS en el que deberás escribir tu NSS (Número de Seguro Social), dejar un espacio y poner la palabra SALDO y enviarla al número 30900, inmediatamente recibirás el monto que te falta para finiquitar tu crédito Infonavit.

Si bien la opción del SMS es la más rápida y sencilla, debes de recordar que te generará un costo adicional que se verá reflejado en la disminución de tu saldo en el celular.