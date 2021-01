¿Cómo crear un fondo de ahorro para emergencias y metas?

Cuando creas un fondo de ahorro para urgencias guardas parte de lo que ganas con el objetivo de utilizarla en el futuro. Crear ese fondo y hacer un buen manejo de él implica que reflexiones sobre tus necesidades presentes y de mañana, preveas que se presenten peligros y aproveches tus recursos en algo productivo. Todo esto ha de estar apoyado por la organización y el manejo conveniente de un presupuesto.

Advierte la Condusef que ahorrar no es guardar lo que te sobra, es asignar a ese propósito una cantidad fija de lo que ganas. Para ahorrar es necesario que hagas un reajuste a otros elementos de tu presupuesto, la cantidad que guardes de forma periódica va a poder ser más elevada si reduces tus gastos o bien incrementas tus ingresos.

Para comenzar a ahorrar toma en cuenta estas sugerencias:

Haz un presupuesto mensual, de este modo vas a saber cuánto ganas, cuánto gastas y cuánto puedes ahorrar.

No realices compras innecesarias, distingue entre necesidades y deseos.

Establece metas para tu ahorro y clasifícalas por fechas.

Antes de depositar tu dinero comprueba si el banco o la institución financiera están adecuadamente autorizados.

Equipara y escoge la corporación financiera que te ofrezca un mayor interés y te cobre menos de comisión.

Examina que la corporación que escojas tenga una sucursal cerca de tu casa o de tu trabajo.

Lee bien el contrato ya antes de firmarlo. Si tienes dudas pregunta.

Designa adjudicatarios de tus cuentas de depósito.

Entre las razones por las que es útil el ahorro se hallan estas:

Te deja lograr metas como adquirir algo o bien salir de vacaciones.

Formas un capital que entonces vas a poder invertir en un negocio o te dejará reunir dinero para la adquisición de otros recursos, como un auto o el enganche de una casa.

Juntas un fondo para enfrentar emergencias, como una enfermedad o el desempleo.

¿Para qué exactamente utilizar el fondo de emergencias?

En el fondo de emergencias o urgencias debes guardar una cantidad tal que te sientas apacible cuando se presenten situaciones imprevistas, esa calma se basará en que sepas que puedes cubrir los gastos que se produzcan, aparte de los que venías efectuando.

Como puedes ver, hasta acá no se habla del monto del fondo de ahorro que destines a urgencias, la Condusef aconseja que guardes en ese fondo una cantidad equivalente a tres meses de tus gastos, si bien lo idóneo sería que te alcanzara a cubrir seis meses de tus gastos.

Es más fácil que determines el monto de tu fondo de ahorro si sumas tus gastos básicos de un mes.

Se aconseja que no utilices este fondo como tu caja chica, por el hecho de que cada que te falta dinero para terminar la quincena lo vas a sacar de tu fondo. De esa forma no conseguirás tenerlo. Lo que sí es conveniente es que:

Pienses en la situación de tu familia. Cuántas personas dependen de ti y cuántas personas contribuyen a solucionar los gastos.

Establezcas el monto de dinero que debes destinar a tu fondo de emergencias. Incluye en tu presupuesto una cantidad mensual que te deje tener tu fondo.

Lo guardes de tal modo que lo tengas disponible cuando lo precises, entonces puedes depositarlo en una cuenta bancaria. No es conveniente que lo deposites a plazos, por el hecho de que si tienes alguna emergencia y no coincide con la conclusión del plazo, no vas a poder retirarlo, o el banco te penalizará por retirar el dinero antes de tiempo.

La Condusef apunta que 24.7 millones de mexicanos ahorran en mecanismos informales y 22 millones ahorran tanto de manera formal como informal. Los porcentajes de esos ahorros son:

65 % en casa.

32.5 % en tandas.

8.3 % presta dinero.

14.8 % guardó con la familia.

23.2 % en cajas de ahorro de amigos.

12.7 % comprando bienes y animales.

No es recomendable ahorrar de forma informal. Jamás tengas tu dinero oculto en tu casa.

Deposítalo en un banco, una sociedad financiera popular o una cooperativa de ahorro y préstamo autorizada. En esta última puedes guardar tu dinero y también conseguir créditos, te solicitan seas asociado y pagues una cuota.