Cómo funciona una cuenta de ahorro a plazo fijo

En caso de que quieras realizar una cuenta de ahorros para el futuro, es importante que conozcas todo sobre los guardaditos a largo plazo, pues estos podrán ayudarte o traerte problemas, cada vez que busque adquirir un producto financiero, debes conocer las condiciones y beneficios que este te ofrece.

En caso de que tengas una cuenta de ahorro y quieres invertir seguro, debes dar un vistazo a las diferentes opciones que existen en el mercado. Lo más probable es que hayas encontrado a un montón de oportunidades alrededor, sin embargo, debes conocer todo lo que implica contratar un servicio financiero.

No te preocupes si la respuesta no pasa más allá de la punta de tu lengua. Es normal no tener tiempo para estar al día de todo lo que nos rodea, sobre todo en el mundo financiero. En esta entrada compartimos contigo una explicación clara y directa que te ayudará a entender en qué consiste un depósito a plazo fijo.

Los depósitos a plazos fijos son productos financieros en el que prestas una cantidad de dinero a tu banco durante un tiempo determinado. Luego de que finalice ese plazo acordado, la institución bancaria te devuelve el dinero más los intereses pactados durante el periodo.

En algunos casos, el pago de los intereses se hace de forma periódica mientras dura el depósito (mensual, trimestral…). Los intereses suelen expresarse en un porcentaje sobre el dinero depositado.

Cabe resaltar que se llama plazo fijo porque el tiempo en el cual la inversión permanece inmovilizada, en el que se pacta al comienzo, ya sea un mes, tres meses, un año y así de manera sucesiva. Es importante destacar que al llegar al vencimiento puedes retirar todo el dinero o renovarlo.

Compartimos contigo las claves para entender qué es un depósito a plazo fijo y saber cómo funciona:

Riesgo bajo. Es una inversión en la que la rentabilidad y el capital invertido están asegurados.

Conoces cuánto te va a generar tu dinero de antemano, cuando firmas el producto.

Rápido de contratar: suele ser un proceso rápido y sencillo de formalizar.

Cuanto más tiempo tengas tu dinero inmovilizado en el banco más rentabilidad obtendrás.

Los plazos de inversión se ajustan a las necesidades, metas y preferencias del inversionista, sólo hay que informarse y conocer los detalles de cada uno para recibir las ganancias esperadas.