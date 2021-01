Ante la cuestión ¿Cómo hacer para no pagar intereses en la tarjeta de crédito? La respuesta más obvia es, irónicamente, pagar a tiempo tu tarjeta de crédito, sin embargo, además de esta obviedad, hay algunos otros tips (guño, guiño) que te ayudarán a eludir estos molestos cargos. Lee esta nota y entérate.

Seas nuevo o veterano en el mundo del dinero en plástico, estarás de acuerdo en que una de las peores pesadillas que toda persona activa, financieramente hablando, tiene es el de los terroríficos intereses que, en un descuido, no hacen más que incrementarse más y más, ¿qué hay que hacer para evitar estos montos?

¿Qué hacer para evitar pagar intereses de la tarjeta de crédito?

Primero que nada, deberás poner en práctica algunos de los conceptos que en notas anteriores te hemos explicado, entre ellos, la fecha de corte de cada mes, la fecha límite de pago, el monto total de la deuda y la tasa de intereses. Estos tres son las piezas elementales que tendrás que tener presentes para que los montos en tu tarjeta de crédito no se incrementen.

En primer lugar se encuentra la fecha de corte; ese período de tiempo en el que se cuentan todos los consumos que hayas llevado a cabo con tu plástico. Cabe señalar que la institución financiera determina cuándo será la fecha de corte, de ahí que tu como usuario deberás estar al pendiente de la misma.

En segundo lugar y todavía más importante que la fecha de corte, está la fecha de pago o fecha límite de pago, la cual, como su denominación lo indica, establece el día en que deberás hacer el pago de tu cuenta. Tu tarjeta, tu historial de crédito y tu Buró de Crédito se verán afectados si no saldas tu cuenta el día de la fecha límite de pago. Es a partir del incumplimiento de este, que los intereses se comenzarán a generar y cargar a tu cuenta.

En tercer lugar, aunque parezca evidente, otro de los elementos que tienes que tener presente es el monto total de tu deuda, es decir, la cantidad de dinero que le recargaste a tu tarjeta luego de solventarte con ella productos o cualquier tipo de servicio, puesto que esa será la cantidad que deberás cubrir antes de la fecha límite de pago para que no te queden adeudos y eso te produzca intereses.

En cuarto lugar, algo de suma importancia es la tasa de interés que la institución bancaria tiene respecto al tipo de tarjeta de crédito que tienes; en otras palabras, el porcentaje de dinero que te verás obligado a cubrir por el uso del dinero que te otorga el plástico.

Los anteriores son los elementos que no tendrás que perder de vista si es que no quieres que se te acumulen intereses por no haber pagado en tiempo y forma lo que le adeudas al banco, sobre todo si eres de los que piensa que la tarjeta de crédito es una extensión de tu sueldo y no dinero que es de la institución y no tuyo y que tarde o temprano tendrás que reportarle a la misma y, ahora sí, con dinero que salga de tu quincena.

Bien, supongamos que se te pasó la fecha límite y no pagaste la totalidad de tu deuda, ¿qué hacer en esos casos? Lo más recomendable es que conserves una tasa de interés baja, ¿cómo hacerlo?

Procura hacer tan siquiera el pago mínimo que la institución te solicita (o quizá puedas aportar más que eso, lo que en definitiva ayudará a que el interés sea menor).

Haz el pago de tu tarjeta antes o en la fecha establecida.

Por su parte, otra buena sugerencia es que analices diferentes opciones de tarjetas de crédito (en una nota previa mencionamos que en México existen más de 100 de ellas, por lo que tienes de dónde escoger) para que puedas comparar tasas de interés y cuotas más económicas.

Otros de los consejos que te servirán a no recargarte intereses innecesarios: