Cómo hacer un presupuesto con tu pareja para dividir los gastos de la casa

Una de las cosas que más disgustos genera entre las parejas es el dinero, y aunque es un tema que genera rispidez, se pueden evitar confrontaciones por este tipo de situaciones si se tiene un presupuesto que ayude a dividir los gastos de manera equitativa.

Entonces, para hacer un presupuesto con tu pareja, primero hay que decidir si se juntarán los dos salarios y si una sola parte los administrará o si cada uno pagara una porción de los gastos relacionados con servicios y otros gastos fijos, además de otras eventualidades.

Ahora bien, hay tres cosas importantes que debes considerar a la hora de hacer el presupuesto en pareja: ahorro conjunto, gastos de pareja, y gastos personales. Es posible que no ganen lo mismo, pero se puede conjuntar el recurso y distribuirlo de manera equitativa, para ello te compartimos algunos consejos.

Cómo hacer un presupuesto con tu pareja

Técnica Candy

Si estás pensando juntar los dos salarios y de ahí armar un presupuesto con tu pareja, una forma sencilla de hacerlo es utilizando el método o técnica Candy, la cual consiste en dividir todo el recurso disponible de la siguiente manera:

20 por ciento: ahorro

60 por ciento: gastos en pareja

20 por ciento: gastos personales

Un ejemplo de esto sería que si cada uno gana 10 mil pesos, entonces el presupuesto total es de 20 mil pesos, y sí usamos la técnica Candy quedaría de la siguiente manera: cuatro mil pesos para el ahorro; 12 mil pesos para pagar gastos, servicios, despensa y otros; y, los cuatro restantes para los gastos personales de cada uno.

Esta técnica te permite ahorrar para cumplir una meta en común, como comprar un carro, tener una casa o reemplazar algún mueble que esté en malas condiciones, pero también les permite tener un colchón en caso de que se presente algún gasto imprevisto como que se descomponga su auto o alguna enfermedad.

Consejos para hacer un presupuesto adecuado con tu pareja FOTO: FREEPIK

Haz una lista de gastos fijos. Una vez que ya definieron qué porcentaje van a destinar para cada parte, entonces es preciso que hagan una lista de gastos fijos como el pago del agua, de la luz, el gas, el recurso para la despensa y otros. Esta lista les permitirá conocer si están gastando de más y en qué pueden ahorrar.

Administren sus deudas. Si decidieron adquirir una deuda en pareja, lo mejor es que tengan presente cuánto tiempo les llevará liquidar ese recurso. En caso de que cada uno administre su dinero, es necesario que se establezcan los montos que cada uno aportará para liquidar las deudas.

Consensúen los gatos extra. Si están ahorrando para hacerte de un patrimonio o están pagando alguna adquisición, incluso si no lo están, es preciso que consensen los gastos extra, por ejemplo, ir al cine o salir a cenar, pues habrá ocasiones en las que no se lo puedan permitir, pero hay ocasiones especiales que quizás no quieran dejar pasar.

Hablen de todos los gastos

Como ya decíamos, el tema del dinero puede ocasionar disgustos innecesarios, por eso, es mejor llevar la contabilidad lo más clara posible y que cada uno sepa a dónde se va el dinero, incluso si no quieres juntar todo el recurso, es preciso que se establezcan los gastos de manera equitativa, según el ingreso de cada uno.