¿Cómo pagar Telmex si no tengo recibo?

¿Cómo pagar tu recibo Telmex si no tienes tu recibo? Si tienes pendiente el pago de tu recibo Telmex y no sabes cómo hacerlo porque no tienes el recibo físico, no te preocupes, que puedes hacerlo aún sin él.

Afortundamante, Telmex cuenta con varias opciones para que sus clientes puedan pagar sin salir de casa y sin tener que contar con su recibo impreso. Estas son las opciones:

Paga en línea

Sólo debes ingresar a la página de Mi Telmex (ingresa dando clic AQUÍ) o descargar la App Telmex desde tu teléfono celular.

Ingresa tu número telefónico o correo electrónico, así como tu contraseña (si no estás registrado debes hacerlo).

Consulta tu Recibo Telmex.

Selecciona la opción "pago de recibo".

Ingresa los datos de tu tarjeta de crédito o débito.

Ingresa el monto a pagar y listo.

Paga por teléfono

También puedes consultar tu recibo y pagarlo llamando por teléfono al Centro de Atención Telmex.

Llama al 800 123 2222 desde tu línea Telmex.

Selecciona la opción 3 para escuchar tu saldo a pagar.

Presiona el número 1 para efectuar el pago (antes debes generar tu NIP de seguridad seleccionando la opción 1 y los 4 dígitos de tu elección).

Proporciona los datos de tu tarjeta de crédito o débito y listo.

Te puede interesar:

¿Cómo pagar tu recibo Telmex en línea?

¿Cómo pagar tu mensualidad de Sears por internet?

¿Cómo pagar tu mensualidad de Liverpool por internet?

¿Cómo pagar el recibo de la luz CFE en línea?