¿Cómo puedo saber si tengo una multa y cómo pagarla en el Edomex?

Todas las personas que cuentan con algún vehículo se han preguntado, ¿Qué pasa si tengo una multa y no lo sé? Las sanciones vehiculares pueden darse en muchos contextos, no respetar las leyes de tránsito, como el aparcamiento en cualquier sitio, no usar el cinturón de seguridad, manejar a exceso de velocidad, no respetar el color del semáforo, así como no contar con los papeles de tu auto en orden.

Si eres ciudadano del Estado de México y quieres saber cómo acceder a los adeudos que puedas tener relacionado las multas vehiculares, aquí te diremos como puedes hacerlo a través de internet, ingresando al sitio oficial de Edomex, en Sistema Digital de Infracciones, mediante https://infracciones.edomex.gob.mx/.

Luego podrás realizar la búsqueda de infracciones y por consiguiente, saber si tu vehículo cuenta con alguna multa antes de que lo vayas a verificar, será necesario que cuentes con el número de tu placa vehicular, pues al ingresarlo te arrojará los datos solicitados.

¿Cuáles son los pasos para ver mis multas?

1. Búsqueda de infracciones

Ingresa tu número de placa vehicular y haz clic en buscar para que el sistema arroje tus infracciones y conozcas tus multas.

2. Lista de infracciones

Aquí podrás ver cada una de las infracciones y los montos a pagar (multas), así como si aplica algún descuento. El sistema te arrojará el número de identificador, la infracción, el monto y el descuento si lo hay, así como el total que deberás cubrir.

3. Detalle de la infracción

Visualizarás tus datos generales, así como las violaciones cometidas al Reglamento de Tránsito y el estatus de tus infracciones.

En este apartado también podrás entrar a ver una línea de captura, así como los complementos de los datos para la línea de captura y la generación del formato de pago y pago en línea.

De esta manera tan sencilla y desde la comodidad de tu casa, podrás conocer si cuentas con alguna infracción y pagarla, esto previo a verificar tu vehículo, es importante realizarlo con tiempo previo, debido a que puede generarte problemas en otros trámites.

Verificación junio

Recuerda que el calendario de verificación vehicular del Estado de México 2022, señala que los vehículos que deberán verificar durante el mes de junio son los que tienen engomado azul con terminación de placas 9 o 0.

¿Cuánto cuesta?

Doble cero (00), 10 UMA, equivalente a 962 pesos

Cero (0), 5 UMA, equivalente a 481 pesos

Tipo Uno (1) y Dos (2), 4 UMA, equivalente a 384 pesos

Cabe resaltar que la multa por no hacer tu verificación vehicular a tiempo podría ascender a mil 924 pesos, mientras que los autos híbridos pueden exentarse de realizarlo mediante el trámite del Holograma Exento.